Fotballryktene: Nå går han for halv pris

Bournemouth avslo et bud fra Manchester United på 325 millioner kroner i januar, nå kan spissen gå på billigsalg.

Det har vært en interessant uke for Bournemouth. Først rykket de ned, så var Eddie Howe ferdig i klubben. Nå blir trolig neste steg at flere av nøkkelspillerne forsvinner. Nathan Aké, Callum Wilson og Joshua King er spillerne som trolig drar.

Ifølge The Telegraph ønsker Brighton å forsterke med King, mens The Sun hevder at Everton er i førersetet. Begge avisene melder at prisen vil ligge på mellom 100 og 160 millioner kroner. Det er halvparten av det TV 2 kunne erfare at Manchester United tilbydde for nordmannen i januar.

PSG skal ønske å kapre Thiago foran øynene til Liverpool. Spanjolen har vært sterkt ryktet til Jürgen Klopps lag, men nå skal PSG være villig til å innfri Bayern Münchens krav om 300 millioner kroner for midtbanespilleren, hevder Le 10 Sport.

Det kan gå mot budkrig for Sevillas Diego Carlos. Brasilianerens prestasjoner skal ha fått Arsenal, Liverpool, Manchester City og Tottenham til å vurdere et kjøp. Mikel Arteta og Arsenal skal være nærmest å få i havn en avtale, skriver The Telegraph.

Det kan gå mot en sjokkovergang for Watfords Troy Deeney. Ifølge Daily Mail skal José Mourinho ønske seg den råsterke spissen som backup for Harry Kane. Ifølge avisen skal Watford være villige til å slippe angriperen, ettersom de ønsker å kvitte seg med spillere som har høy lønn.