Hurtigrutepassasjerer blir testet: De elleve første negative

Kommuneoverlege i Tromsø kommune Kathrine Kristoffersen bekrefter ovenfor TV 2 at elleve at de første passasjerene som har blitt testet, har kommet tilbake som negative.

Hittil har det blitt testet 20 passasjerer som har vært om bord på MS Roald Amundsen.

– De ni resterende testene vil vi får svar på i ettermiddag. Vi tester også videre, de som ikke ble testet i går, sier Kristoffersen.

Selv om testene kom tilbake negative, er det likevel ikke gitt at de ikke kan være smittet av viruset.

– Det at de har fått en negativ test betyr ikke at de ikke kan være smittet, men per nå er det ikke smitteførende, forklarer hun.

Passasjerene som kommunen har testet, har oppholdt seg i Tromsø siden de forlot skipet fredag. Kristoffersen sier de forholder seg til de som oppholder seg i kommunen nå.

– Smitteoppsporingsteamet vårt tar kontakt med alle på passasjerlisten, slik at vi har kontroll på hvor mange som oppholder seg i Tromsø og hvor de resterende oppholder seg.

Kristoffersen sier det er 10 til 15 personer de har forsøkt å kontakte gjentatte ganger, men som de ikke har klart å nå.

– Om det er noen som har vært på seilasen som la til kai 31. juli og som ikke har vært i kontakt med teamet vårt i Tromsø, ber vi de ta kontakt med oss, slik at de får den informasjonen de trenger, sier hun.