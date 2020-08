Forren føler seg sviktet av gamle lagkamerater: – Ikke alle er kompiser der lenger. Det er et par mann som må passe seg

En strålende Molde-karriere ble fulgt opp med seriegull for Molde i fjor, men i mai tidligere i år fikk Molde-karrieren en trist avslutning for Vegard Forren.

Da kom det fram at Forren hadde tatt penger fra spillernes botkasse – uten at han hadde klart å betale tilbake.

Det ble dråpen som fikk det til å renne over for Molde-ledelsen, som ikke så noen annen utvei enn å avslutte samarbeidet med Forren. I ettertid sto Vegard Forren fram og innrømmet overfor TV 2 at han hadde et gamblingproblem.

32-åringen mottok massiv støtte for hvordan han sto fram på en åpenhjertig måte. Men før returen til Molde som Brann-spiller mandag, skinner det gjennom at Forren ikke føler at alle hans tidligere lagkamerater har vært like støttende.

– Blir det en revansje om dere skulle vinne mot dem?

– Det er klart. Jeg gleder meg til å spille mot gamle kompiser, men det er ikke bare kompiser der lenger, så vi får se, sier Forren og tar opp forholdet til hans gamle gjeng i Molde uoppfordret til TV 2.

– Kommer det til å smelle?

– Ja, det gjør det helt sikkert. Det er et par mann som må passe seg, fortsetter han.

TV 2 er kjent med at Forren skal ha følt at enkelte Molde-spillere sviktet ham da han selv følte han trengte støtten som mest. I utgangspunktet har spillernes botkasse vært noe Molde som klubb aldri har blandet seg borti.

– Vil du si hvem det er?

– Nei, men det ser du nok i løpet av 90 minutter mandag, sier han.

– Får se hvem han ikke hilser på

I Molde-leiren trekker man litt på smilebåndet av uttalelsene til sin gamle lagkamerat.

– Det var selvfølgelig ei sak som skjedde da han stakk, så kanskje han følte det var noen som ikke støttet han da. Men jeg vet ikke, altså. Vi er i alle fall gode kompiser. Jeg føler meg ikke truffet, sier Moldes Fredrik Aursnes.

Både han og Eirik Hestad sier de er gode kompiser med Vegard Forren den dag i dag.

– Uansett hva som kommer ut av kjeften på Vegard Forren, så må vi bare dra på smilebåndet. Det er ikke akkurat «shots fired» fra han. Han er en fin type som jeg er glad i uansett hva han finner på å si, sier Eirik Hestad.

Han påpeker at det ikke er helt unaturlig at Forren er revansjelysten.

– Det er sånn i en garderobe at ikke alle er perlevenner hele tiden. Men mitt forhold til han er i alle fall veldig bra. Vi er gode kompiser og snakkes flere ganger i uken om ditt og datt, sier Hestad.

Ohi Omoijuanfo trekker på smilebåndet når han blir konfrontert med Forren-uttalelsene.

– Det er umulig å vite med Forren. Kanskje han sier det for å fyre, kanskje det er noe i det. Det er umulig å vite. Vi får se hvem han hilser på når han kommer tilbake, sier Molde-spissen.

Skal møte kompiser etter kampen

Vegard Forren er klar på at det blir spesielt å vende tilbake til Molde.

– Det blir veldig rart å komme tilbake til Molde, det blir det. Jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente meg. Men når jeg går ut for å spille fotballkamper, så handler det om å vinne. Det blir spesielt å møte gode kompiser, men samtidig har jeg lyst å slå dem også, sier Forren.

Og tross alt påpeker han at de aller, aller fleste Molde-spillerne fortsatt er gode kompiser.

– Det kommer nok noen følelser rundt det når vi lander i Molde, men jeg har jo planlagt å møte et par kompiser etter kampen i alle fall. Så får vi se hva som skjer under kampen, sier han.

Vegard Forren har startet de siste ni Brann-kampene i Eliteserien. Alt tyder derfor på at han er i startoppstillingen mot gamleklubben mandag.