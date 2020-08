BT: Lars Arne Nilsen ferdig i Brann

Lars Arne Nilsen (56) er ferdig som Brann-trener, det skriver Bergens Tidende. Avisen har fått opplysninger om avskjedigelsen fra flere hold, men foreløpig har det ikke kommet noen informasjon fra klubben.

TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med noen i Brann-ledelsen.

Tynn suppe

Etter at Brann tapte 1-2 mot Vålerenga lørdag kveld, møtte ikke Nilsen opp for verken rettighetshaver Eurosport eller annen presse. Han dro rett hjem.

Ifølge BA skal ikke treneren ha vært innom garderoben til spillerne engang før han dro.

Søndag erfarte BT at Branns sjefer møttes på stadion søndag formiddag. Lars Arne Nilsen forlot stadion rundt klokken 13.00, mens sportssjef Rune Soltvedt forlot stadion like før klokken 15.00. Senere forlot også Vibeke Johannesen stadion.

Sportssjef Rune Soltvedt og daglig leder Vibeke Johannesen var heller ikke tilgjengelig for pressen i etterkant av kampen.

Fem kamper på rad uten seier og en beskjeden åttendeplass på tabellen etter tolv serierunder, samt en spillestil som har frustrert mange med et hjerte i Brann, ble enden på fem år som rødtrøyenes trener for Nilsen.

– Lars Arne Nilsen har totalt sett gjort en meget god jobb i Brann, men det siste året har vært tynn suppe - og derfor måtte dette nå skje. Brann har en spillerstall som bør være med i medaljekampen, og når treneren har store deler av spillergruppa mot seg er det umulig å snu, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Fikk fornyet tillit etter forrige sesong

Det stormet godt rundt Lars Arne Nilsen også i fjor. Etter sesongen var det flere supportere som krevde at 56-åringen skulle tre av som trener. Men 12. desember holdt Brann en pressekonferanse, der styreleder Eivind Lunde uttalte at styret hadde tillit til Nilsen, og at han ville fortsette som trener også i 2020-sesongen.

– Sammen har vi bestemt oss for at vi skal snu dette. Forhåpentligvis skal vi gi Bergen et fotballag de kan være stolte av igjen. Vi er lite fornøyde med den sesongen som har vært. Vi skal snu dette og jeg har aldri vært så motivert og kamplysten som jeg er nå, sa Lars Arne Nilsen.

Nilsen signerte en ny kontrakt høsten 2018, som hadde varighet ut 2022-sesongen.

Gjenreiste Brann etter Norling-fiaskoen

Nilsen fikk æren for å gjenreise Brann etter at Rikard Norling hadde tatt dem med ned på nivå to. Nilsen tok over Brann 29. mai, da lå rødtrøyene med brukket rygg på niendeplass i OBOS-ligaen.

Nilsen fikk raskt inn filosofien sin og Brann startet å plukke trepoengere. Noe som til slutt sørget for at de endte på andreplass, og dermed rykket opp til øverste nivå etter kun én sesong utenfor det gode selskap.

I hans første sesong i Eliteserien tok han Brann til et overraskende sølv, noe som også gjorde ham til årets trener i Eliteserien.

56-åringen hadde stor suksess med Hødd før han tok over Brann, og kan blant annet vise til cupgull og spill i Europa med klubben som lå på nivå to.