Jim (42) satt på bussen da han fikk vite om smitteutbruddet

Flere har reagert på at Hurtigruten ikke varslet om smitteutbruddet før to dager etter de hadde fått beskjed om smitte.

Jim Viktor Myrli var én av passasjerene om bord på MS Roald Amundsen. Han mener Hurtigruten har mye å svare på, etter alt han har lest i media.

– De satte oss i land. Vi kunne jo potensielt smittet hele byen. Det er en kjempeglipp av dem, i beste fall. Dette er en ripe i lakken for étt av Norges største merkevarer, sier han.

Da han satt på bussen på vei hjem til Målselv, fant han ut om smitteutbruddet på Hurtigruten.

– Jeg satt på bussen og leste om saken på Nordlys. Da tenkte jeg at her kan jeg sitte å smitte masse folk, sier han til TV 2.

Da han kom hjem til Målselv kontaktet han lege og ble koronatestet.

Varslet selv

Lørdag formiddag publiserte han et innlegg på Facebook, hvor han informerte om at han hadde tatt bussen fra Tromsø til Målselv, og at han kunne være smittet av korona.

Han tror folk har satt pris på innlegget hans i sosiale medier.

– Jeg hadde likt det samme, hadde jeg vært på andre siden av gjerdet.

Fremover omtalte saken først.

I media leste Myrli blant annet om taxisjåførene i Tromsø som fraktet smittede personer fra MS Roald Amundsen, til sykehuset. Han mener det er en kjempeglipp av Hurtigruten.

– I beste fall så er det, og det er i beste fall.

Ikke blitt vurdert av riktig folk

Da Hurtigruten slo smitte-alarm fredag hadde det allerede gått to dager fra de fikk vite at én passasjer hadde testet positivt. Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam sier det ble gjort en vurdering av situasjonen, basert på at det ikke var symptomer blant verken ansatte eller passasjerer.

– Vi besluttet å testet reisefølge til vedkommende, som ikke fikk påvist smitte. Vi vurderte derfor at smitten må ha oppstått etter at vedkommende gikk av skipet, sier han.

Folkhelseinstituttet ønsket at Hurtigruten skulle varsle sine passasjerer og ansatte, onsdag da de fikk vite om smitten. Ifølge Skjeldam nådde aldri den beskjeden frem til han.

– Den informasjonen har ikke blitt vurdert av riktige i selskapet. Vi må se på våre rutiner og finne ut hvorfor den informasjonen ikke har nådd frem, sier han.

Is i magen

Myrli har fått flere meldinger fra både passasjerer og familiemedlemmer av passasjerene som har ønsket en oppdatering på situasjonen hans.

– Jeg har spilt med åpne kort, så i går kveld informerte jeg om at den første testen kom tilbake negativ.

Det kan imidlertid endre seg, da han skal ta en ny test onsdag kommende uke.

– Jeg må ha litt is i magen noen dager til, sier han.

Søndag kom de første svarene på passasjerene som har blitt testet. Elleve av 20 testet negativt. Kommunen venter på svar fra de resterende ni prøvene.