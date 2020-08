Superstjernen er ikke til å kjenne igjen

I sitt siste innlegg på Instagram viser superstjernen Adele Adkins (32) seg fram i et innlegg dedikert til Beyonce.

Det siste bildet bilde av Adele har fått mange til å sperre opp øynene. De siste årene har superstjernen gått gjennom en formidabel forandring, og kvittet seg med en god del kilo.

Bildet, som ble delt på Instagram dedikert til Beyonce, har fått over én million likes og nærmere 35.000 kommentarer.

– Takk for at du alltid får oss til å føle oss så elsket gjennom kunsten din, skriver 32-åringen i en hyllest til Beyonce.

Bakgrunnen for innlegget er Beyonce's nye album "Black Is King" som nylig ble sluppet.

Kjenner ikke Adele igjen

Adele er ikke til å kjenne igjen, og bildet på Instagram har fått over én million likes. Foto: Privat

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og det er flere som har påpekt at de ikke kjenner superstjernen igjen.

– Er dette Adele?, spør en.

– Jeg ser faktisk ikke at det er henne, skriver en annen.

Flere skriver også at det ser ut som en annen person.

Mange hevder å vite at forandringen skyldes skilsmissen hun gikk gjennom for et par år siden.

Hardt treningsregime

Adkins skal ifølge nettstedet The Sun ha ligget i hardtrening siden juni i fjor, hvor hun blant annet har lagt sin elsk på treningsformen pilates sammen med vennen og skuespilleren Ayda Field.

Tidligere i år var det mange som var bekymret for helsetilstanden til 31-åringen, da hun delte et bilde av seg selv på Instagram.

Den gangen sa mange at hun var «for tynn» eller ser «syk og gammel» ut.

Det er nemlig ikke første gang artisten har fått kritikk for vekten, tidligere ble hun beskyldt for å være for tykk.