Howe ferdig i Bournemouth: – Det riktige tidspunktet for et skifte

Det bekrefter Bournemouth på sine nettsider lørdag kveld.

– Etter å ha tilbrakt 25 år med klubben både som spiller og trener, er denne avgjørelsen, som er tatt sammen med klubben, en av de hardeste jeg har tatt, skriver Howe i et brev på klubbens hjemmeside.

Han fortsetter:

– Enda jeg har stor kjærlighet for fotballklubben som alltid vil være der, så føler vi sammen at dette er et riktig tidspunkt for klubben til å gå i en ny retning.

– Bournemouth will alltid være i hjertet mitt, men jeg tror sterkt at nå er det riktige tidspunktet for et skifte. Alle avgjørelsene mine som manager har blitt gjort i beste interesse for klubben og dens supportere, og denne avgjørelsen er ikke noe annerledes.

Klubben opplyser at de har kommet til enighet med manager Eddie Howe om å skille veier etter denne sesongen.

Bournemouth rykket ned fra Premier League denne sesongen.

Howe har gjennom to perioder ledet klubben i 450 kamper. Han tok over klubben i 2008, før han tilbrakte en sesong som Burnley-manager i 2011/12-sesongen. Deretter ble det retur til Vitality Stadium og der har 42-åringen vært manager helt til lørdag kveld.

Saken oppdateres!