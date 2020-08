Ny skuffelse for Brann: – Nilsens dager går mot slutten

Brann - Vålerenga 1-2

To straffescoringer av bergenseren Bård Finne sørget for at Vålerenga tok en 2-1-seier over Brann på bortebane lørdag kveld.

Brann har nå fem seriekamper på rad uten seier. Dermed øker presset ytterligere på trener Lars Arne Nilsen. I neste kamp venter Molde.

– Lars Arne Nilsens dager som Brann-trener går mot slutten, for nå er det ingenting som tyder på at han skal snu dette. De har en spillerstall som bør være med å kjempe om medaljer, men nå har de ikke vunnet på fem kamper - og det blir ingen medaljekamp på dette Brann-laget slik det fremstår nå, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Lars Arne Nilsen forlot Brann Stadion uten å snakke med pressen. TV 2 har ikke fått noen forklaring på hvorfor.

– Det er veldig spesielt, for dette har ikke skjedd før. Det er vel et tegn på at ting som skjer. Det er i alle fall en presset Brann-trener vi har med å gjøre, ogd et er vanskelig å si hva dette betyr, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp, som mener Nilsen burde fått sparken før sesongen da spillergruppen viste misnøye med ham.

Slik svarer Brann-spillerne

Brann-spillerne fikk også spørsmål om de har tillit til trener Lars Arne Nilsen.

– Ja, det er klart. Det er vi spillerne som må prestere. Vi kan ikke henge ut noen. Vi står sammen som et lag, sier Ruben Kristiansen til TV 2.

– Jeg kan ikke snakke for hele spillergruppen. Jeg kan snakke for meg selv. Mine tanker er at jeg har tro på prosjektet, det har jeg alltid sagt. Jeg kan ikke kaste 2016, 2017 og 2018 i bosset. Det er jeg for sentimental til å gjøre, sier Kristoffer Barmen.

Spillerne var naturligvis skuffet etter nok et tap.

– Det er skuffende, vi klarer ikke å dra de kampene inn som vi har klart tidligere. Vi får ikke resultatene vi ønsker, og da blir det fort dårlig stemning, sier Ruben Kristiansen til TV 2.

– Vi må jobbe videre med samme trener, samme spillere og samme gjeng, og så må vi ta nye steg i løpet av uken og reise opp for å slå Molde, sier Kristoffer Barmen.

– Det er blytungt. Jeg synes vi er gode i førsteomgangen og gjør mye rett. Så får de et straffespark ut av ingenting. Så tar det 20 sekunder i andreomgangen før de får et nytt et. Vi begynner med å stresse etter 46 minutter, og det sliter jeg med å forstå, sier Vegard Forren.

– Vanskelig å finne utvikling

Mens Vålerenga er nummer tre på tabellen, ligger Brann helt nede på åttendeplass når tolv kamper av sesongen er spilt.

– Målet Brann scorer kommer etter et feilaktig idømt straffespark, og utenom det er det ikke veldig mye de skaper. Det minner veldig om mange av de andre Brann-kampene vi har sett i Bergen det siste året, og det er vanskelig å finne noe særlig utvikling i Brann sitt spill, mener Mathisen.

– Det at dette laget skulle utvikles og spille mer offensiv fotball var grunnen til at LAN fikk fortsette etter alt bråket i fjor, men du skal lete godt for å finne dette Brann-laget underholdende. De har såpass mye gode offensive spillere at det alltid kan skje ting etter individuelle prestasjoner, men det kollektive angrepsspillet der veldig enkelt ut å stoppe for de som møter Brann, mener den tidligere Start-spilleren.

Bedre går det med Vålerenga under Dag-Eilev Fagermos ledelse.

– Vålerenga fortsetter å imponere, og Fagermo har virkelig fått sving på dette mannskapet. Osame Sahraoui er allerede en meget god spiller på dette nivået, og der har Vålerenga-fansen fått en ny favoritt. Et par av de detaljene han leverer i kveldens kamp er det høy klasse over, sier Mathisen.

Tre straffescoringer

Brann var det farligste laget i åpningen av kampen, og tidlig hadde Daniel Pedersen en avslutning i stolpen.

Etter ti minutters spill fikk Brann straffespark da Daouda Bamba ble holdt delvis av Vålerenga-stopper Ivan Näsberg. Dommer Svein Oddvar Moen pekte bestemt på ellevemeteren. Derfra satte Kristoffer Barmen inn 1-0.

En halvtime ut i kampen var det Vålerengas tur til å få straffespark etter en hands fra Robert Taylor. Brann-keeper Håkon Opdal fikk en hånd på ballen, men straffesparket fra Bård Finne var så hardt at det gikk i mål.

Andre omgang var bare noen sekunder gammel da Vålerenga fikk straffespark igjen. Matthías Vilhjálmsson gikk ned i en duell med Ruben Kristiansen. Igjen kunne Finne banke inn en scoring for VIF til 2-1.

– Det føles bra å vinne kamper. Matti lar meg ta straffene og jeg føler meg sikker. Jeg synes vi gjør en god kamp og er det beste laget. Jeg er happy, sier Bård Finne til TV 2.

Et tannløst Brann jaktet på et utligningsmål, men klarte ikke å bryte ned gjestene fra Oslo og måtte gå av Stadion med et 1-2-nederlag.