Høie om smitteutbruddet: – Det mest utfordrende er at dager gikk tapt

Hurtigruten ventet to dager med å varsle om at en passasjer var blitt bekreftet smittet. Bent Høie (H) sier at det er utfordrende at dager gikk tapt.

Onsdag ble Hurtigruten varslet om at en passasjer på den forrige seilasen hadde testet positivt for covid-19. FHI anbefalte selskapet å varsle besetningen og passasjerene slik at de kunne sette seg i karantene. Dette rådet fulgte derimot ikke Hurtigruten. I stedet tok det to dager før det ble slått smittealarm.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie forteller at han er overrasket over avgjørelsen.

– Dette er en alvorlig situasjon. Jeg ble informert om at FHI hadde bedt rederiet om å informere passasjerene på den første turen. Jeg ble derfor overrasket da jeg hørte at de ikke hadde fulgt rådet, sier Høie til TV 2.

Tapte dager

FHI uttalte at de trodde varslingsarbeidet startet onsdag.

– Vi skulle ønske at passasjerene fikk beskjed ennå tidligere, så her kan det godt være at det er forbedringspunkter, sa Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinsituttet til TV 2.

Nærmere 400 passasjerer fra 69 kommuner er satt i karantene. Mange har allerede reist fra Tromsø hjem til sin egen kommune.

– Frykter du dagene som kommer?

– Ja, jeg er selvfølgelig bekymret for dette. Dette er et utbrudd som vi kjent med, så vi håndterer det i tråd med strategien, og sporer, setter i karantene og tester for å forhindre videre smittespredning, sier Høie og legger til:

– Noe av det som kan være utfordrende her er at det gikk dager tapt i forbindelse med den første reisen hvis det har vært smitte utover den personen som testet positivt, sier helseministeren.

– Ikke informert

Da Hurtigruten ble varslet om at en passasjer hadde testet positivt for covid-19, forteller selskapet at hverken besetningen eller passasjerer hadde symptomer på smitte. Etter å ha testet følget til vedkommende, samt rådført seg med egen lege om bord, vurderte ledelsen at det ikke var nødvendig å varsle de andre passasjerene.

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, sier at han ikke ble informert om rådet til Folkehelseinstituttet.

– Den informasjonen har ikke blitt vurdert av riktige i selskapet så vi må se på våre rutiner og finne ut hvorfor den informasjonen ikke har nådd frem, sier han i et intervju med TV 2.

Krevende smittesporing

Bent Høie berømmer Tromsø kommune for arbeidet de har gjort med smitteutbruddet.

– Jeg berømmer kommunen for den betydelige jobben som de gjør med FHI og andre, for å gjøre det krevende smittesporingsarbeidet, sier han.

Samtidig som smitteutbruddet ved Hurtigruten øker i omfang, er det også flere lokale utbrudd flere steder i landet. I Moss 18 personer fått påvist smitte. Lørdag døde én av personene med korona. I Haugesund har det blitt påvist 16 nye smittetilfeller.

I tillegg meldte FHI tidligere i uken at halvparten av personene som har blitt bekreftet koronasmittet de siste to ukene, har vært i utlandet.

Bent Høie minner om viktigheten av at alle tar ansvar for seg selv.

– Det viktigste er at hver enkelt tar ansvar. At vi med engang vi har symptomer tester seg oss, blir hjemme, holder avstand og har god håndhygiene. Da gir vi viruset dårlige vilkår for å spre seg, sier helseministeren.