Kristoffer Askildsen fra drømmescoring til utvisning

Kristoffer Askildsen (19) fikk to gule kort i serieavslutningen.

Brescia - Sampdoria 1-1

Se utvisningen i videovinduet øverst!

Da Kristoffer Askildsen saboterte et Brescia-angrep på overtid, fikk den norske 19-åringen sitt andre gule kort for kampen og ble utvist.

Sampdoria-spilleren fikk sitt første gule kort elleve minutter tidligere.

Det skjer bare noen dager etter at han scoret sitt første mål for Sampdoria med et nydelig langskudd mot Milan.

Oppgjøret mellom Brescia og Sampdoria endte 1-1.



Askildsen ble byttet inn etter 72 minutters spill. Sampdorias andre nordmann, Morten Thorsby, var tilbake etter å ha sonet karantene mot Milan og kom inn samtidig med Askildsen.

Før resten av den siste Serie A-runden ligger Sampdoria på 14. plass.