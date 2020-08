Slik vurderer ekspertene Artetas og Lampards debutsesong

TV 2s fotballeksperter tror at Arsenals triumf i FA-cupen kan være starten på en god periode for Mikel Arteta. Nå mener de at spanjolen og Frank Lampard må få støtte av klubbene sine.

Han har bare vært Arsenal-manager i 216 dager, men allerede kan Mikel Arteta vise til en tittel i verdens eldste fotballturnering. Finaleseieren mot Chelsea kan få ringvirkninger for spanjolen, tror TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Den er selvfølgelig en viktig vitamininnsprøyting før neste sesong. Europa er en gulrot. Det å vise at man kan vinne titler som trener er alltid godt å ha med seg når man skal overtale spillerne sine. Det er viktig å kjenne på at ting fungerer, sier Myhre, som også er assistenttrener i Lillestrøm.

– Å slå Manchester City semifinalen, for så å vinne finalen etter å ha kommet under, er sterkt. Da kjenner spillerne at de kan lykkes og det gir inspirasjon og inn mot neste sesong.

Det blir en sesong med Europa League. Kasper Wikestad er enig med sin kollega i at Arteta har gjort en god jobb med et vanskelig utgangspunkt.

– Det er hans første managerjobb han og leverer et stort trofé. For alle managere er det viktig. Han ledet Arsenal gjennom hele cupen, så det å vise at han er en manager med det formatet så tidlig, med et lag som var underdogs, er en stor prestasjon, sier TV 2s fotballkommentator.

Triumfen kan også vise seg å bli avgjørende for å holde på stjernespiss Pierre-Emerick Aubameyang, som har vært ryktet bort den siste tiden. Spissen ville selv ikke kommentere fremtiden sin etter triumfen, men Arteta uttalte til BBC at han tror spissen bli værende.

MATCHVINNER: Pierre-Emerick Aubameyang avgjorde FA-cup-finalen med to mål. Foto: Catherine Ivill

– Han er den siste verdensstjernen de har igjen, så det er ekstremt viktig å beholde ham. Han er i en alder der han må ta en vurdering og må spørre seg selv hvor han kan vinne store troféer, og FA-cupen er et stort trofé, sier Wikestad.

Mener Lampard og Arteta må støttes

Artetas finalemotstander, Frank Lampard, klarte topp fire i ligaen, men står uten trofé som hovedtrener etter sin første sesong. Den kan han fortsatt ta i Champions League, men da må Chelsea snu 0-3 mot Bayern München på bortebane.

– Det er nok en stor smell for han, men han tok laget til Champions League med «transfer ban». Han har levert en meget god førstesesong, sier Wikestad, som får støtte av Myhre.

– Å tape en finale er pyton, men den viktigste jobben har han allerede gjort med å komme til Champions League. Klubben har også støttet han med nye signeringer i Ziyech og Werner. Det virker som påvirkningen og omdømmet er der det bør være, både for Arteta og Lampard. De har kommet godt fra det, mener LSK-assistenten.

Myhre sier videre at trenerne nå må få støtte av klubbene sine, også på overgangsmarkedet. Arteta har uttalt at han ønsker å bytte laget rundt Pierre-Emerick Aubameyang, mens Lampard også har startet sitt prosjekt med å investere offensivt.

– Ser man på City og Liverpool, så er suksessen deres tuktet på det offensive. Begge lag må nå stramme opp det defensive, men begge trenerne har vist at de kan ta hensyn til motstanderne. Får de inn gode forsvarsspillere, ser jeg ingen grunn til at de ikke blir bedre, i alle fall poengmessig, sier Myhre.

– Kjempetro

TV 2s fotballekspert har sansen for Arteta som trenertype og tror Arsenal har en spennende fremtid i møte under spanjolens ledelse.

– Jeg har kjempetroen på han. Samtidig er det vanskelig å dømme trenere utenfra når man ikke har snakket fotball med ham. Likevel, det han sier i intervjuer ser det ut som at spillerne prøver på. Han har vært brutal mot spillere uten de riktige holdningene. Jeg har troen på tilnærmingen hans, sier Myhre før han påpeker:

– Spørsmålet blir hvordan man skal måle suksess. Det å få suksess med et lag er vanskelig og konkurransen i Premier League er skyhøy. Bare det å slå seg inn i topp fire neste sesong blir utrolig vanskelig.