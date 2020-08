Høyre-politiker: – Det er ingen tvil om at en stor rutinesvikt har funnet sted

Onsdag ble Hurtigruten varslet om at en passasjer som hadde vært om bord på «Roald Amundsen» hadde testet positivt for covid-19. Men etter å ha testet følget til vedkommende, samt rådført seg med egen lege om bord, vurderte ledelsen at det ikke var nødvendig å varsle de andre passasjerene.

Dette gikk imot FHI sin anbefaling, som rådet selskapet til å varsle alle passasjerene slik at de kunne gå i karantene.

Dette rådet ga Folkehelseinstituttet onsdag. Likevel ventet Hurtigruten to dager med å varsle passasjerene.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) krever nå at Fylkeslegen kommer på banen.

– Nå må helsemyndighetene på plass. Det er ingen tvil om at en stor rutinesvikt har funnet sted, sier han.

Setter spørsmål ved hygiene

Smitteutbruddet på Hurtigruten fortsetter å øke i omfang. Lørdag har 36 av mannskapet er blitt bekreftet smittet med covid-19. I tillegg har én av passasjerene fra den første seilasen testet positivt.

– Når så mange ansatte er smittet, så må man stille spørsmål ved om de har overholdt hygienerutiner og alt som hører med. Her må alle kortene på bordet og hurtigruta må vise sitt, mener Gudmundsen.

FHI har varslet 69 kommuner om å følge opp i underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene med MS Roald Amundsen som er berørt av koronasmitte.

Instituttet har uttalt at de trodde varslingsarbeidet startet onsdag.

– Vi skulle ønske at passasjerene fikk beskjed ennå tidligere, så her kan det godt være at det er forbedringspunkter, sa avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinsituttet til TV 2.

Hurtigrute-sjefen forteller til TV 2 at han hadde hørte rådet til Folkehelseinstituttet.

– Den informasjonen har ikke blitt vurdert av riktige i selskapet så vi må se på våre rutiner og finne ut hvorfor den informasjonen ikke har nådd frem, sier Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, til TV 2.

Jobber med å få kontakt

33 av de smittede har filippinsk bakgrunn, mens de to andre er fra Norge og Tyskland. Nasjonaliteten på den siste smittede er ikke kjent. Fire av dem ble innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø fredag.

I tillegg fikk én passasjer påvist smitte onsdag etter en tur på skipet i forrige uke.

31 av dem som har påvist smitte skal ikke ha hatt symptomer så langt.



Tromsø kommune har uttalt at de fortsatt ikke har kommet i kontakt med 20 av passasjerene som var med skipet denne uken.