Hurtigruten-sjefen: – Jeg hørte ikke rådet fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet rådet Hurtigruten til å varsle alle passasjerer om at det kunne være smitte om bord onsdag. Den beskjeden nådde aldri frem til Hurtigruten-sjefen, sier han.

Samtidig som smitteutbruddet på Hurtigruten fortsetter å øke i omfang, settes det spørsmål ved hvordan selskapet har håndtert utbruddet.

Folkehelseinstituttet anbefalte Hurtigruten å varsle passasjerene om mulig smitte allerede onsdag. Først to dager etter slo selskapet smitte-alarm.

– Vi skulle ønske at passasjerene fikk beskjed ennå tidligere, så her kan det godt være at det er forbedringspunkter, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinsituttet til TV 2.

Hurtigruten-sjefen sier at Folkehelseinstituttets anbefaling aldri nådde frem til han.

– Ikke vurdert av riktige folk

Hurtigruten fikk beskjed om at gjestene som hadde vært om bord på «Roald Amundsen», som gikk av skipet forrige fredag, fikk påvist koronasmitte.

– Hvorfor slo dere ikke alarm?

– Vi tok en vurdering av situasjonen basert på at det ikke var symptomer hverken blant crewet eller passasjerene. Vi besluttet å testet reisefølge til vedkommende, som ikke fikk påvist smitte. Vi vurderte derfor at smitten må ha oppstått etter at vedkommende gikk av skipet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

– FHI ville at dere skulle varsle onsdag. Gjør dere bedre vurderinger enn FHI?

– Vi gjør vurderinger i nært samråd med FHI og vi har et nært samarbeid, sier Skjeldam.

– Men hvorfor lyttet dere ikke da?

– Den informasjonen har ikke blitt vurdert av riktige i selskapet så vi må se på våre rutiner og finne ut hvorfor den informasjonen ikke har nådd frem, sier han.

Hørte aldri rådet

Hurtigruten-sjefen kan ikke gi et konkret svar på hvorfor informasjonen ikke nådd frem slik den skulle.

– Fikk aldri du som toppsjef informasjon om at FHI ønsket at dere skulle ta grep?

– Jeg hørte ikke det rådet fra FHI. For oss er det relevant å se på hvem skulle ha fått info og hvem skulle ha håndtert situasjonen ut i fra det. Det ble foretatt en vurdering og det var konklusjonen, sier Skjeldam.

Han forteller at Hurtigruten nå skal gjennomgå sine prosedyrer og se på om de kunne gjort noe annerledes.

– Vi er særdeles lei oss for situasjonen som har oppstått, sier sjefen.

37 smittetilfeller

Smittesituasjonen gjelder to seilaser med MS Roald Amundsen, fra 17. til 24. juli og fra 25. til 31. juli. Hurtigruten oppgir at seilasene hadde samme besetning, men forskjellige passasjerer.

36 av mannskapet er blitt bekreftet smittet med covid-19. I tillegg har én av passasjerene fra den første seilasen testet positivt.

FHI har varslet 69 kommuner om å følge opp i underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene med MS Roald Amundsen som er berørt av koronasmitte.