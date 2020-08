– Skjønner godt at folk er forbanna

TROMSØ (TV 2): De to kompisene Per Olav Breivik og Ole Thomas Trobe forteller at vi fikk vite om smitteutbruddet via mediene.

Fredag ble det bekreftet at fire ansatte om bord MS Roald Amundsen testet positivt for Covid-19. Lørdag er tallet oppe i 36.

I tillegg ble én person som var om bord skipet sist uke testet positivt.

Per Olav Breivik jobber i baren om bord MS Roald Amundsen.

– Det tok ganske lang tid før vi skjønte hva som skjedde. Vi fant ut av hele situasjonen gjennom mediene, sier han til TV 2.

I karantene

Han forteller videre at de fikk beskjed om at de kunne reise hjem på vanlig måte, og de to kompisene bestilte da flybillett hjem til Trondheim opprinnelig denne helgen.

– Ganske sykt! Hurtigruta har vært slett i arbeidet med å informere oss, sier Breivik.

– Det er dårlig av Hurtigruta, supplerer Ole Thomas Trobe.

De to har nå fått beskjed om å gå i karantene da de kommer hjem.

Folkehelseinstituttet opplyser at passasjerer som har vært på seilasene med skipet 17. til 24. juli og 25. til 31. juli, må i karantene. Karantenen gjelder i ti dager etter at man gikk av skipet.

– Folk i Tromsø er forbanna. Forstår du det?

– Ja, det forstår jeg godt. Tromsø kommune skal være forberedt at det kan komme skip med sykdom, men det er for dårlig at folk slippes løs uten beskjed, sier han.

– Du er ikke redd for å være streng mot Hurtigruta, med tanke på at du jobber der?

– Når man gjør en slett jobb får man bare godta det, sier han.

Bra smittevern

Ifølge Brevik har det vært godt smittevern ombord.

– Vi har ikke følt oss utrygge. Det har vært spriting av hender og temperaturmåling ombord. Alle har holdt avstand, og vi har ikke hilst på andre reisende. Vi har gjort det lille ekstra.

At det ble påvist smitte på en tur han var med på, fryktet han kunne skje.

– Selv om smitteverntiltakene har vært eksepsjonelle, fryktet vi at det kunne skje.