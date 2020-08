Aubameyang snudde finalen for Arsenal: – Ekstremt viktig å beholde ham

Arsenal 2-1 Chelsea

Både Frank Lampard og Mikel Arteta hadde vunnet FA-cupen som spillere, men da de to møttes til duell som managere i lørdagens finale, måtte det derimot bli en taper. Den andre ville løfte sitt første trofé som manager. Det ble Mikel Arteta, og det kan bli viktig av flere grunner, ifølge Arsenal-manageren.

Pierre-Emerick Aubameyang har vært ryktet vekk den siste tiden, og Arsenal-manageren uttalte til BBC før kampen at en triumf i FA-cup-finalen kunne være med å overbevise spissen om å bli i klubben.

– Å vinne et trofé hjelper deg å tro. Om man har kapteinsbindet og løfter pokalen, så vil det vil hjelpe, sa Arteta.

Etter avspark ble det også en realitet, takket være to mål fra Arsenals kaptein og toppscorer. Aubameyangs mål sendte også Arsenal inn i neste sesongs Europa League.

– Det er dobbel belønning for oss. Det er veldig viktig for denne klubben på alle måter å være i Europa. Vi gjorde det, så jeg er glad, sa Arteta til BBC etter kampen, og sier han ønsker å bygge laget rundt ham.

Aubameyang ble spurt om fremtiden etter kampen. Da var spissen ordknapp.

– Jeg tenker ikke på det nå, nå vil jeg bare ha det gøy med laget.

– Vi fortjente å vinne dette. Mikel Arteta har gjort en fantastisk jobb og vi er så glade for å ha han ombord, sier spissen om finalen.

– Viser potensialet i klubben

TV 2s fotballkommentator Kasper Wikestad sier triumfen er svært viktig for klubben, og Aubameyang.

– Han er den siste verdensstjernen de har igjen, så det er ekstremt viktig å beholde ham. Han er i en alder der han må ta en vurdering og må spørre seg selv hvor han kan vinne store troféer, og FA-cupen er et stort trofé.

Wikestad mener at klubben har falmet de siste årene, men at triumfen viser at Arsenal fortsatt er en klubb å regne med.

– Triumfen viser potensialet i klubben. Det er et sterkt signal, spesielt når de får den starten de får og snur til seier. Det er enda en FA-cup-tittel. For en klubb med tradisjoner, så er dette ekstremt viktig for Arteta og klubben. De viser at de vil være en maktfaktor i engelsk fotball, mener han.

Pulisic-scoring og Aubameyang-straffe

Det var derimot de blå som åpnet best, for Lampards menn tok ledelsen før fem minutter var spilt. Mason Mount førte ballen fremover og sentret til Olivier Giroud i boksen. Franskmannen flikke ballen videre til Pulisic som iskaldt, elegant og sikkert plasserte ballen i mål.

Nicolas Pepe trodde han hadde utlignet for Arsenal etter 25 minutter, men målet ble korrekt annullert for offside i forkant av ivorianerens skudd. Arsenal fikk dog mer å juble for kun sekunder senere. Cezar Aspilicueta la Pierre-Emerick Aubameyang i bakken i boksen. Gaboneseren utlignet for laget fra nord-London med en kontant straffe. 1-1, noe om også ble stillingen til pause.

Chelsea-skader og utvisning

Før pause måtte Chelsea-kaptein Azpilicueta ut med skade. Forsvarsspilleren virket å pådra seg en strekk i låret etter en løpsduell. Det samme skjedde med Pulisic rett etter pause, og målscoreren måtte også ut. Christensen og Pedro kom inn for de skadde Chelsea-stjernene.

SKADET: Pulisic måtte ut med skade i andreomgang.

Andreomgangen ble en jevn affære uten de helt store sjansene før den innlagte drikkepausen. Det var helt frem til Aubameyang mottok ballen i boksen. Spissen rundlurte Kurt Zouma og chippet ballen på briljant vis bak Willy Caballero til 2-1.

Verre skulle det bli for Chelsea. Matteo Kovacic fikk sitt andre gule kort i det 74. minuttet etter en duell med Granit Xhaka. Etter den omdiskuterte utvisningen maktet ikke de blå å skape store sjanser på Artetas lag. Flere mål ble det ikke i kampen, og Chelseas marerittdag endte uten trofé, én utvisning og med tre skader, etter at innbytter Pedro måtte gi seg på overtid.

Arsenals triumf betyr også at Wolverhampton ikke spiller i Europa League neste sesong. Ulvene var sikret plass om Chelsea hadde vunnet FA-cupen.