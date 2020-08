Tre nye har testet positivt på koronaviruset - totalt 36 personer fra Hurtigruta har testet positivt

Ordfører Gunnar Wilhelmsen bekrefter på en pressekonferanse at to nye i besetningen om bord MS Roald Amundsen har fått påvist Covid-19. 33 av 36 har Filippinsk bakgrunn.

Tromsø kommune har ikke kontroll på 20 personer av de 177 passasjerene om bord MS Roald Amundsen, bekrefter ordfører Gunnar Wilhelmsen på en pressekonferanse.

– Dette er et stort utbrudd. Vi må huske at pandemien fremdeles er her, sier han, og legger til at alle passasjerene skal i en ti dagers karantene.

Kommunen bekrefter at tre nye har testet positivt på koronaviruset. Totalt er det 37 personer fra besetningen som har testet positivt fra dette rederiet, i tillegg til én person forrige uke.

– 36 crewmedlemmer har fått påvist smitte. 31 av disse har ingen symptomer, eller har hatt symptomer på det. Det er et vanskelig arbeid, sier Wilhelmsen.

Totalt er det 160 mannskaper på MS Roald Amundsen.

Kommer fra utlandet

33 av de 36 som har fått påvist Covid-19 er fra Filippinsk bakgrunn. De to øvrige er fra Tyskland og Norge.

– Én av hypotesene vi har er at smitten har kommet med en av våre besetninger fra Filippinene. Ytterligere smittesporing må vi gjøre før vi kan vite det med sikkerhet, sier Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam.

Forventer mer smitte

Kommuneoverlege Kathrine Amundsen i Tromsø oppfordrer alle passasjerene som har vært om bord «Roald Amundsen» om å teste seg.

– Jeg vil minne befolkningen på at vi er i en pandemi, og det er ikke stort annerledes her i Norge enn i veldig mange andre land. Vi ser hva som skjer rundt oss, og må forvente å møte mer smitte her også, sier hun på pressekonferansen.

Alle passasjerene har fått beskjed både muntlig og skriftlig om å gå i karantene.