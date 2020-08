Blytung kveld for Molde

Sandefjord – Molde 2–1

Se scoringene i Sportsnyhetene øverst!



Molde hadde tatt turen til hvalfangerbyen for å sette i gang den 12. serierunden av Eliteserien.

21. mars 2010 var forrige gang Sandefjord slo Molde, og lørdag fikk de en gyllen mulighet til å endre på denne statistikken.

Fredrik Sjølstad har levert solid fra midtstopper-plassen etter at han ble omskolert til å ta over Vegard Forrens plass. Men denne lørdagskvelden i Sandefjord blir neppe en kamp han legger inn på skrytevideoen sin.

26-åringen må nok ta på seg skylden for et av målene, samt at han ble utvist før kampen var halvspilt.

Det hele toppet seg da Martin Bjørnbak måtte forlate banen med det som så ut som en alvorlig skade. Dermed måtte Molde spille de sist åtte minuttene med ni mann, ettersom Erling Moe hadde gjort alle tilgjengelige bytter.

Det utnyttet Sandefjord.

Spansk festkveld

Men før Sjølstad fikk problemer med Sandefjords spanjoler var det Molde som tok ledelsen.

Kristoffer Haugen kom seg fri på venstrekanten og la inn foran mål. Der hadde Ola Brynhildsen løpt seg fri og den tidligere Stabæk-spilleren fikk en enkel jobb med å sende bortelaget i ledelsen.

Men Sandefjord viste at de ikke hadde tenkt å bli noen kasteball i oppgjøret mot den regjerende seriemesteren. Allerede fire minutter senere utlignet de. Rufo utnyttet at Fredrik Sjølstad snublet, og alene med keeper var spanjolen sikker.

IKKE FORNØYD: Fredrik Sjølstad var lite fornøyd med å bli utvist. Her viser han at også han ble holdt i trøyen. Foto: Trond Reidar Teigen

Spanjolene var ikke ferdig med å gjøre dagen til Sjølstad til et mareritt. For andre gang holdt han igjen Sandefjord-spissen Marcos Celorrio, det betydde at han fikk sitt andre gule kort, og måtte forlate banen før kampen var halvspilt.

Sandefjord klarte ikke å utnytte overtallet og det var Molde som var nærmest å gå opp i ledelsen. Da Martin Bjørnbak måtte forlate banen like før slutt var Molde nødt til å avslutte kampen med ni mann, ettersom de hadde gjort alle byttene sine.

Noe Sandefjord utnyttet.

Ballen gikk i armen på Fredrik Aursnes i egen 16-meter, og dommeren pekte resolutt på straffemerket. Der var Marc Vales sikker og sørget dermed for at Sandefjord tok en meget sterk seier mot gulljagende Molde.

Molde-tapet betyr at Bodø/Glimt søndag kan skaffe seg en luke på seks poeng med seier mot Strømsgodset.