Carlsen til finale: – Utklassingen er fullstendig

Verdenseneren trengte kun tre partier for å sikre seg finaleplass i Legends of Chess.

Magnus Carlsen vant komfortabelt den første semifinalen mot russiske Peter Svidler fredag. I lørdagens andre semifinale kunne verdenseneren juble for finale og en etterlengtet fridag.

Nordmannen trengte kun de to første semifinalene for å avgjøre semifinalene som gikk til best av tre seire. Dermed blir ikke søndagens oppsatte semifinale spilt.

– Jeg er superfornøyd, men litt misfornøyd med en bukk i det andrepartiet. Men seks partier... Det kunne ikke gått bedre enn det.

– Jeg følger det er en del å gå på, sier Carlsen før finalen.

Kjempetabbe fra Svidler

Nordmannen åpnet med hvite brikker og tok seieren i det første partiet før 30 trekk var gjort.

– Det var ingenting å glede seg for i stillingen for Peter Svidler, sier TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer når Carlsen ledet med løperpar og flere bønder.

Carlsen var lenge i trøbbel i parti to, så snudde det dramatisk. Først hadde Svidler overtaket, så lå det an til å bli remis, før nordmannen tok seieren med svarte brikker. Det etter en tabbe fra den russiske motstanderen.

– Her bytter han et tårn mot en hest, og utklassingen er fullstendig. En kjempetabbe fra russeren gir Magnus seieren på fem trekk, sier Hammer.

Med hvite brikker sikret 29-åringen finaleplass med remis i parti tre. Kampen endte 2,5-0,5.