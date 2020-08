Taxisjåførene fikk ikke beskjed om at passasjerene var koronasmittet

Taxisjåfører fra Tromsø Taxi kjørte to av mannskapet på «Roald Amundsen» til UNN fredag morgen. Begge passasjerene var smittet av Covid-19, men det fikk aldri sjåførene beskjed om.

– Vi er særdeles overrasket over at reiseliv, reisende og kollektivtransport ikke følger de retningslinjene fra FHI, sier daglig leder Steinar Nilsen i Tromsø Taxi til TV 2.

De fikk oppdrag i å kjøre to biler fra Hurtigruten til UNN, og at de som skulle fraktes ikke følte seg bra. Det var den eneste informasjonen vi fikk, sier han.

Sjåførene som fraktet passasjerene hadde ifølge Nilsen tatt forehåndsregler, og rengjort bilene grundig.

Kom overraskende på

Ifølge Nordlys, som omtalte saken først, skal én av sjåførene ha spurt passasjeren om det var mistanke om Covid-19. Dette avviste passasjeren.

– Det kom overraskende på oss, fordi vi ikke hadde hørt noe om det fra Hurtigruta. Vi vasket alle overflater på bilene, og desinfiserte dem skikkelig, sier Nilsen.

Fredag ble først fire personer bekreftet smittet etter å ha vært om bord «Roald Amundsen». Lørdag ble det bekreftet 31 nye smittetilfeller.

Totalt har 35 personer blant de ansatte testet positivt på Covid-19. Én person testet positivt etter å ha vært på Hurtigruten på forrige uke.

– Dette viser at denne pandemien er langt i fra over, sier ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen.

Vil møte Hurtigruta

Steinar Nilsen forteller at de ikke har vært i kontakt med Hurtigruta, men vil det i løpet av lørdagen.

– Vi vil få fram vårt syn i saken, få en redegjørelse og høre hva de tenker om situasjonen, sier han til TV 2.

– Hvordan påvirker dette Tromsø Taxi?

– Selvfølgelig er det negativt for selskapet, men også for de det gjelder. Sjåførene må i karantene. I tillegg har det en økonomisk konsekvens for oss alle. Det er uheldig, sier Nilsen.

Ifølge Nordlys må mellom ti og femten sjåfører i karantene.

– Hvordan jobber dere videre nå?

– Vi må fortsette å belyse det som har skjedd, få oversikt over hvem som må i karantene, hvem som må testes, og fortsette med renhold i bilene, sier Nilsen.

69 kommuner berørte

Lørdag ettermiddag kom FHI med meldingen om at 69 kommuner er berørt av koronautbruddet på Hurtigruten.

– Smittesituasjonen gjelder to seilaser med MS Roald Amundsen, en fra 17.–24. juli, og en fra 25.–31. juli. Hurtigruten oppgir at seilasene hadde samme besetning, men forskjellige passasjerer.