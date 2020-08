Tre sekunder over midnatt sparket lagene i gang breddefotballen

Tre sekunder over midnatt blåste dommeren i gang Sparebanken Møre Cup. Idrettslagene Valder og SIF/Hessa gikk sammen for å arrangere den første turneringen etter at koronaviruset stengte ned breddefotballen.

G19-lagene til Valder og Rollon fikk æren av å starte turneringen som vil foregå gjennom helgen.

23. juni bekreftet kulturminister Abid Raja at breddefotball for utøvere i aldersgruppen til og med 19 år kunne spille 1. august.

– Da oppstartsdatoen kom bestemte vi oss bare for å klinke til. Tre sekunder over midnatt ble kampen blåst i gang. Flombelysning og 22 våryre gutter som løp ut på en elleverbane for første gang siden oktober i fjor. Det var helt magisk, sier daglig leder i IL Valder, Roar Jønsson til TV 2.

– Kan du beskrive følelsen av å se spillerne løpe ut på banen?

– Det var som når man ser kyr bli sluppet tilbake på beitet. Det var nøyaktig slik det var, det var utrolig artig, sier Jønsson.

På Valdervoll bestemte man seg tidlig for å gjøre noe spesielt ut av det. Allerede klokken 21.00 begynte de første tilskuerne å dukke opp. Til slutt var det 200 på plass, da måtte Valder låse portene, ettersom det ikke er lov å ha flere enn 200 tilskuere på plass.

– Sklitaklinger og kjefting på dommeren



Jønsson er klinkende klar på at det var viktig å få i gang breddefotballen igjen, men fortsatt er man ikke i mål.

– For de unge er det ekstremt viktig at de fikk komme i gang igjen. Vi er som alle klubber redde for frafall, men har heldigvis ikke opplevd det hos oss.

DAGLIG LEDER: Roar Jønsson er daglig leder i IL Valder. Foto: IL Valder

– Hvordan blir det fremover nå?

– Vi kjører på som vanlig. Men vi venter også i spenning på at resten skal få komme i gang. Nå får vi lov til å spille med de som er under 20 år, da dunker vi på, sier Jønsson.

– Var det gøy å oppleve det fra sidelinjen?

– Det var viktig at spillerne fikk noe å spille for igjen. Det var både sklitaklinger og litt kjefting på dommerne, det var fantastisk sier Valder-sjefen.