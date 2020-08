29 nye smittetilfeller

Det bekrefter Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø kommune på en pressekonferanse lørdag formiddag.

I tillegg til fire påviste smittetilfeller fredag, er det påvist ytterligere 29 av besteningsmedlemmene smittede.

– Jeg kan bekrefte at vi har 29 nye smittestilfeller av covid-19 på mannskapet på MS Roald Amundsen, i tillegg til de fire vi hadde i går, sier Wilhelmsen.

120 av mannskapet har testet negativt på viruset. Kommunen venter på ytterligere fem prøver.

De som har testet positivt, er isolert på skipet. Det øvrige mannskapet er i karantene, også på skipet.

På MS Roald Amundsen er totalt 33 personer koronasmittet. Én person testet også positivt etter å ha vært på Hurtigruten i forrige uke. Totalt har 34 personer testet positivt etter å ha vært på Hurtigruten-skipene.

– Dette viser at denne pandemien er langt i fra over. Vi er nødt til å ta vare på hverandre, vi er nødt til holde avstand, vaske hendene og hoste i armkroken, sier Wilhelmsen.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen sier Tromsø kommune har jobbet tett sammen med Hurtigruten med å informere passasjerene.

– Smittesporingsteamet startet med å kontakte alle direkte via telefon i går, umiddelbart etter at de mottok liste over alle passasjerene.

Det har vært stor pågang på koronatelefonen til kommunen, noe som har ført til mye ventetid. Kristoffersen opplyser om at de jobber med å styrke kapasitetnivået.

Varslet to dager senere

Hurtigruten visste om koronasmitten, to dager før de varslet om smitten.

Onsdag denne uken ble de kontaktet med informasjon om at en gjest hadde testet positivt, flere dager etter vedkommende hadde forlatt skipet i Tromsø. Andre i gjestens reisefølge testet negativt på viruset, da de kom hjem.

Hurtigruten vurderte derfor at gjesten som testet positivt, sannsynligvis ikke hadde blitt smittet om bord.

Fredag ble det imidlertid kjent at ytterligere fire personer testet positivt for viruset. Varsling ble igangsatt, men grunnet en teknisk feil var det flere som ikke mottok informasjon om smitteutbruddet.

Kommunikasjonsjef Rune Thomas Ege bekrefter overfor TV 2 at alle passasjerene er varslet, lørdag formiddag.

I følge NRK skal alle passasjerene møte med Tromsø kommune og Hurtigruten lørdag.

Sterke reaksjoner

Hurtigrutens håndtering av smittesituasjonen har vekt sterke reaksjoner.

Ifølge TV 2s reporter i Tromsø er kritikken skarp mot mannskapet. Håndteringen omtales som blant annet slett varslingarbeid.

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam sier til TV 2 at årsaken for at de valgte å varsle om smittetilfellet to dager senere, var at det ikke ble vurdert til at det ikke var smitte om bord.

– Vi hadde ingen grunn til å si at vedkommende var smittet om bord. Vi kunne ikke si at det var smitte ombord. Hadde det vært det, hadde vi naturligvis satt i gang tiltak.

Da skipet la til kai fredag morgen var det ikke bekreftet smitte om bord. To ansatte ble sendt til sykehus, da de behøvde akutt innleggelse. Det var ikke knyttet til koronasmitte.

Etter 45 minutter ble det bekreftet at de ansatte var smittet av korona.

– Det var ingen smittesituasjonen da gjestene gikk i land. Da vi ble kjent med at det var smitte, satte vi i gang med tiltak, men da var gjestene allerede fraktet i land, forklarer han.