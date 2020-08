Fotballryktene: Napoli-sjefen med gode nyheter til Liverpool og Manchester United

Napolis eksentriske president Aurelio De Laurentiis har bestemt seg for hvilken pris som skal til for at han godtar et bud på Kalidou Koulibaly. Dersom en klubb legger 840 millioner kroner på bordet selges 29-åringen med engang. Senegaleseren er blant verdens beste midtstoppere og har i lengre perioder vært ryktet til Liverpool og Manchester United, skriver Sky Sports Italia, gjengitt av Metro.

Dersom Manchester United signerer Jadon Sancho har Borussia Dortmund funnet erstatteren. Tidligere United-spiller Memphis Depay er spilleren de ser for seg ta over arven etter Sancho, hevder Bild. Den tatoverte nederlenderen slo aldri til i United, men har lyktes langt bedre i sin nåværende klubb Lyon.

Ifølge Daily Mail var Pierre-Emerick Aubameyang nære å ende opp som Chelsea-spiller i januar. Den målfarlige spissen skal ha prøvd å presse seg ut av Arsenal, men overgangen skal ha falt i grus da Aubameyang krevde mye mer penger i lønn enn det Chelsea var villig til å betale.

Juventus skal ha tatt innersvingen på Manchester United i kampen om Raúl Jiménez. 29-åringen har lenge vært ryktet til United, men skal heller ønske seg en overgang til La Vecchia Signora (Den gamle dame), hevder AS.

Norwich var det laget som slapp inn desidert mest mål under årets Premier League-sesong. Det ser ikke ut til å ha skremt storklubber fra Tyskland vekk. Max Aarons ønskes nemlig av Bayern München, Bayer Leverkusen og Schalke. Den offensive backen skal aller helst ønske å bli i England, hevder Sky Sports.

Antonio Conte og Inter skal ønske å raide Serie As overraskelseslag Atalanta. Laget har hamret inn 98 mål denne sesongen og nå skal to av deres viktigste spillere stå høyt oppe på Contes ønskeliste. Duván Zapata og Robin Gosens kan fort spille i Inter-drakter neste sesong, skriver Calciomercato.