Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i Verdal

Politiet har startet en etterforskningen etter at en mann i 50-årene ble funnet død i Verdal.

Politiet fikk melding om mulig hjertestans på en privat adresse klokken 07.24 lørdag morgen, skriver Adresseavisen.

Mannen i 50-årene ble bekreftet død på stedet senere.

– Da vi kom frem, var det såpass mange omstendigheter som gjorde at vi ønsket å undersøke saken nærmere. Vi kategoriserer dette som et mistenkelig dødsfall og har bedt om at ekstra mannskap melder seg, sier oppdragsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Politiet har tatt inn folk til avhør. Krimteknikere er varslet i saken.

– Vi er helt i startfasen. Vi vet ikke om det har skjedd noe kriminelt, men det er det vi skal undersøke, sier oppdragslederen videre.

