Den 22.juli byttet Resett-journalist profilbildet til Breiviks påståtte terrorgruppe: – Misforståelse

Samme dag som Norge markerer at det er 9 år siden den grusomme terroren 22.juli bytter Resett-journalist Erling Marthinsen profilbilde til Breiviks angivelige terrorgruppe.

Marthinsen er journalist for nettstedet Resett. Resett har i lengre tid prøvd å bli anerkjent som en avis, men fått avslag av Redaktørforeningen.

Samtidig som store deler av Norge markerer at det er ni år siden Anders Breivik drepte 77 personer bytter journalisten i Resett profilbilde.

Bildet viser en ridder av «knights templar». Det er samme gruppe som Breivik hardnakket påsto at han var en del av i forbindelse med terrorangrepet den 22.juli.

Breivik har påstått at dette var en gruppe som han var kommandør av. I avhør har han fortalt at gruppen hadde andre terrorceller klare til angrep.

RIDDER: Anders Breivik mente han var en del av et «tempelriddernettverk» som sto klare til flere angrep. Foto: Skjermdump Facebook.

Slettet bildet

I 2012 skrev imidlertid Breivik et brev sendt til flere redaksjoner at gruppen ikke eksisterte.

Oslo tingrett sa under rettsaken mot Breivik at de ikke hadde funnet det bevist at Anders Behring Breviks såkalte «tempelriddernettverk» Knights Templar eksisterer.

Marthinsen i Resett har i ettertid slettet profilbildet. Det er ukjent når det ble slettet. På profilen til Marthinsen er det nå ikke noe bilde, men et forsidebilde av Napoleon.

Reaksjoner

I sosial medier er det mange som har uttrykt sin misnøye. I en Twitter-tråd er det flere som stiller seg spørsmålet om redaktør Helge Lurås er fornøyd av kollegaene sine.

Flere påpeker at Marthinsen og Resett støttet terrorangrepet. Redaksjonssjef Lars Akerhaug svarer på Twitter at det var tonedøvt, og at bildet er slettet.

– Tonedøvt? Hva da? Bildet? Tidspunktet det ble endret? I seriøse bedrifter hadde dette vært en personalsak, svarer en.

En annen svarer Akerhaug på at det er mer enn tonedøvt.

– Det er skikkelig ekkelt, skriver han.

– Misforståelse

Da TV 2 tar kontakt med Resetts redaktør, Helge Lurås, sier han først at det dreier seg om en misforståelse og at Marthinsen er historisk interessert.

Han svarer på vegne av Marthinsen.

MISFORSTÅELSE: Resetts redaktør, Helge Lurås, erkjenner at timingen med bildet var uklokt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er en misforståelse i den forstand at Facebook-bildet til Marthinsen ikke hadde noe med Breiviks terroraksjon å gjøre, skriver redaktøren i en e-post til TV 2.

Han erkjenner at timingen var uheldig.

– Marthinsen erkjenner at det var tonedøvt å endre profilbildet til Knights Templar omkring 22. juli og har derfor fjernet symbolet. Det var på ingen måte relatert til terroraksjonene til Breivik, men relaterte seg til Knights Templar rolle i europeisk middelalderhistorie. Marthinsen hadde nettopp lest ferdig en bok om Knights Templar da han endret profilbildet, skriver Lurås videre.