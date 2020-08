Én person død etter smitteutbrudd

Det opplyser kommunen i en pressemelding.

– I går kveld, fredag 31. juli, mottok vi beskjed om at en person er død etter å ha vært smittet av koronaviruset, sier ordfører Hanne Tollerud.

– Våre tanker går til de etterlatte, legger hun til.

Den avdøde var en eldre person og beboer ved Rosnes omsorgsboliger. Ifølge kommunen fikk vedkommende påvist smitte søndag 26. juli.

Den avdøde ble overført til Peer Gynt Helsehus for behandling etter å ha blitt alvorlig syk grunnet korona, og døde her fredag kveld.

De pårørende er informert.

130 smittetilfeller

Lørdag morgen er det påvist totalt 130 smittetilfeller i kommunen siden koronautbruddet. To av disse har fått påvist smitte det siste døgnet. Kommunen opplyser om at de to som har fått påvist smitte tilhører samme familie. Begge er isolert i sitt hjem.

Smitteoppsporing er i igangsatt og nærkontaktene blir oppringt.

«De to nye smittetilfellene har så langt vi har informasjon om per i dag ingen tilknytning til de andre tilfellene i Moss den siste tiden», skriver kommunen.

Moss har den siste tiden sett en økning i smitte etter et utbrudd fra et bryllup.

– Vi har ikke fått flere tilfeller av smitte som kan knyttes til bryllupet. Det tyder på at utbruddet er mer begrenset enn fryktet, sier Kristian Krogshus, kommuneoverlege i Moss kommune til TV 2.

Passasjerer på Hurtigruten

Kommunen skriver at fem personer fra Moss har vært passasjerer på Hurtigruten. De er nå i karantene.

Fredag ble det bekreftet at fire ansatte ved Hurtigruten testet positivt for koronasmitte. Senere samme kveld ble også en av passasjerene ved cruiseskipet bekreftet smittet.

Ingen fra Moss er blant de som har fått påvist smitte, opplyser kommuneoverlegen til TV 2.