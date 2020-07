Nytt smitteutbrudd i Haugesund spredt til flere kommuner

Etter at et ektepar testet positivt for koronaviruset i Haugesund tidligere denne uken, har ytterligere 16 smittetilfeller dukket opp, skriver Stavanger Aftenblad.

Fredag fikk ni personer påvist smitte i Sveio kommune, og det er nå elleve smittetilfeller der. Elleve av de smittede er fra samme familie, ifølge Bergens Tidende.

Ifølge smittevernoverlege Teis Qvale i Haugesund har smittesporingen vist at utbruddet i Sveio og Askøy stammer fra Haugesund, skriver VG.

Tre av de smittede i Sveio jobber innen helse og omsorg i kommunen.

Derfor er rundt 25 ansatte i helse og omsorg i karantene, opplyste Sveio kommune i en pressemelding fredag formiddag.

Sveio omsorgssenter og kommunens botiltak har innført besøksrestriksjoner på ubestemt tid.

– Smittetilfellene i Sveio kommune har sammenheng med siste smitteutbrudd i Haugesund kommune, melder kommunen.

Alle de nye tilfellene har kommet som et resultat av smittesporingsarbeid, og fortsatt pågår dette arbeidet. (TV 2/NTB)