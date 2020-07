Hurtigruten ble varslet om passasjer med smitte etter forrige tur

Fredag ble det bekreftet at fire ansatte om bord hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» har testet positivt for korona.

De fire personene som ble bekreftet smittet ble innlagt på sykehus fredag. Skipet er isolert, og alle de andre 160 ansatte om bord vil bli testet. I tillegg må alle passasjerer i karantene.

Hurtigruten uttalte fredag ettermiddag at de ikke kjente til at passasjerer har hatt symptomer på korona.

Fredag kveld bekrefter likevel kommuneoverlege i Hadsel at en av passasjerene som var med skipet i forrige uke, har testet positivt.

– Vi kan bekrefte at pasienten fra Hadsel som testet positivt for covid-19 på onsdag var passasjer på MS «Roald Amundsen» på reisen som var fra 17 til 24. juli, sier kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin, i en pressemelding fredag kveld.

Kommuneoverlegen i Vesterålen sier de informerte Hurtigruten om at en av deres passasjerer var bekreftet smittet onsdag.

Det var VG som omtalte saken først.

– Betydelig risiko

Da nyheten om et nytt tilfelle av koronasmitte i Hadsel kom på onsdag, ble det ikke opplyst hvor smitten hadde skjedd, bare at det var på en innenlandsreise. Overlegen forklarer at det var av hensyn til personvern.

– Vi har etter god dialog med pasienten fått hans tillatelse til å bekrefte dette, ettersom utbruddet påvirker svært mange mennesker og er av stor offentlig interesse, opplyser Martin Drageset, smittevernlege i Hadsel.

De to nærkontaktene til pasienten har testet negativt for korona, og det er dermed ingen tegn til at det er lokal smitte i Hadsel, står det i pressemeldingen.

– Vi meldte fra til Hurtigruten og Folkehelseinstituttet på onsdag om at en av passasjerene på skipet hadde testet positivt for covid-19. Inkubasjonstiden for covid-19 er på fjorten dager. Det er en betydelig risiko for at pasienten ble smittet ombord, ettersom han var ombord i åtte av disse fjorten dagene, sier Bleidvin.

– Har ikke hjemmel

Kommuneoverlegen anbefalte derfor Hurtigruten å varsle alle passasjerene så snart som mulig.

– Det er imidlertid ikke hjemmel for oss til å pålegge Hurtigruten noen tiltak, så vi overlot den videre håndteringen av saken til dem, sier Bleidvin.

Hurtigruten uttalte fredag at de jobber med å kontakte de som seilte med skipet mellom 17. og 24. juli.

De sa derimot at de ikke hadde noen mistanke om coronasmitte om bord før passasjerene ble sluppet av.

– Ikke smittet om bord

– Vi ble kontaktet onsdag med informasjon om en gjest som hadde testet positivt flere dager etter at vedkommende forlot skipet i Tromsø. I tiden etterpå jobbet aktivt med smittesporing sammen med kommunelegen, smittevernmyndigheter, helsepersonell og eksperter på smittevern både på land og om bord på skipet, skriver kommunikasjonssjef Thomas Ege i en epost til TV 2.

Han sier at ingen andre gjester eller mannskap på de to seilingene hadde rapportert om symptomer eller sykdom.

– Andre i gjestens reisefølge har også testet negativt etter at de de kom hjem fra turen med Hurtigruten. Derfor ble det opprinnelig konkludert med at det var mest sannsynlig at gjesten ikke ble smittet om bord, sier Ege.

Fredag valgte likevel Hurtigruten å starte arbeidet med å kontakte alle gjestene på de to siste seilingene.

Kommunikasjonssjefen forteller at selskapet samarbeider med myndighetene om dette arbeidet.

– Vi har også satt opp egne numre gjestene kan kontakte oss på. Vi jobber så raskt og effektivt vi klarer, og skal gjøre alt vi kan for å følge opp både gjester og våre ansatte så godt som mulig, sier han.

Må i karantene

Den ene seilasen var fra 17. til 24. juli, mens den andre varte fra 25. til 31. juli. Seilasene hadde samme besetning, men forskjellige passasjerer.

Fredag kveld ble det bestemt at passasjerene fra den tidligste turen også må i karantene.

– Det er nå viktig at passasjerer på de to seilasene med MS Roald Amundsen går i karantene, er årvåkne på egne symptomer og raskt tar kontakt med lokal helsetjeneste hvis de føler seg syke, sier Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Karantenen gjelder i ti dager etter at de gikk av skipet.

Passasjerene blir nå varslet av Hurtigruten på SMS og kontaktet av sin folkeregistrerte kommune for videre oppfølgning. FHI kontakter hjemlandene til passasjerer som bor i utlandet.

Ifølge Nordlys har ikke myndighetene klart å få kontakt med alle passasjerene fredag.

– Vi jobber nå med å få kartlagt hvor passasjerene er, og har ikke fått kontakt med alle. Det er en betydelig liste med passasjerer, og det jobbes med både fra oss og FHI, sier Øivind Benjaminsen, som er fungerende leder for koronasenteret i Tromsø, til avisen.