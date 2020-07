Tenåring pågrepet for Twitter-hacking

Tidligere i juli ble Twitter-kontoene til blant annet tidligere president Barack Obama, Joe Biden og Elon Musk hacket.

Falske meldinger ble lagt ut på kontoene, og personene bak de rammende kontoene skulle angivelig donere 2.000 dollar for hver 1.000 dollar som ble sendt til en bitcoin-adresse.

Innen få timer hadde nærmere 300 personer falt for svindelforsøket og over 100.000 dollar ble sendt til den falske adressen.

Fredag kveld norsk tid melder ABC News at en tenåring fra Florida er pågrepet og siktet for hackingen. To andre unge personer er også siktet.

Twitter mistenkte et koordinert angrep gjennomført av flere personer.

Ifølge statsadvokat Andrew Warren i Florida var 17-åringen hovedmannen bak svindelforsøket som utnyttet navnene til kjente personer.

– FBI og Justisdepartementet har gjennomført en omfattende nasjonal etterforskning, og har funnet og pågrepet mistenkte i Hillsborough, heter det i en uttalelse.

Gutten ble fredag pågrepet i Tampa i Florida, opplyser amerikanske myndigheter. En 22-åring fra Florida og en 19-åring bosatt i Storbritannia er også siktet i saken.