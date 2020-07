Lillestrøm ledet med to mål. Så skuffet de igjen: – Jævla tullete

Jerv 2-2 Lillestrøm

Et revansjelystent Lillestrøm, som kom fra to tap på rad mot nyopprykkede Stjørdals-Blink og Åsane, gjestet Jerv fredag kveld.

Bortelaget startet best og scoret to kjappe, men Grimstad-laget kom tilbake fra 0-2 til 2-2.

– Jævla tullete at vi gir fra oss denne kampen, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke til Eurosport etter kampen.

– Vi er ikke dyktige nok i den avgjørende fasen. Vi er litt ukloke innimellom og det straffer seg. Det er fryktelig irriterende, legger han til.

Slik var kampen

Oppgjøret startet livlig og Daniel Gustafsson sendte gjestene i føringen etter tolv minutter. Alene med Øystein Øvretveit var vingen iskald.

Kun fire minutter etter doblet Lillestrøm ledelsen. Aleksander Melgalvis, som sto for selvmål mot Åsane i forrige runde, sendte ballen i riktig nett fredag kveld. Backen headet inn 0-2.

To mål på fire minutter ble til tre på åtte da Pibe reduserte for hjemmelaget i gult. Én mot én mot belgiske Jo Coppens var argentineren sikker. Hans tredje Jerv-mål denne sesongen.

Thomas Lehne Olsen fikk en stor sjanse ti minutter før pause, men den ble misbrukt. 1-2 til pause.

LSK-spissen kom til en stor sjanse like etter pause, men der spissen bommet var Jerv effektive. 2-2 ble et faktum da Espen Knudsen headet inn et hjørnespark.

På overtid bokset keeper Coppens målscorer Knudsen i ansiktet etter frispark. Dommer dømte corner og der var Pibe nære ved å fullføre snuoperasjonen for Jerv, men avslutningen gikk over mål.

Jerv snytt for straffespark like før slutt. Hvorfor er det ingen dommere som dømmer på slike situasjoner? Knyttneve rett i tinningen! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) July 31, 2020

Gjestene fikk en helt gedigen dobbelsjanse til å stjele med seg alle tre poengene på overtid av overtiden, men Fredrik Krogstad skjøt utenfor. Da ble det ikke flere mål, og kampen endte 2-2.