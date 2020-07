Opptil 20 personer i masseslagsmål i Oslo

Politiet er på Oslo S etter en melding om et slagsmål mellom 15 til 20 unge menn.

Politiet meldte om hendelsen rett før 20.30.

– Meldingen inn til oss gikk på at et høyt antall ungdommer var involvert i et masseslagsmål på Oslo S. Da vi kom til stedet hadde mange forsvunnet, sier operasjonsleder Tor Guldbrandsen.

Politiet har fått kontroll på syv av de involverte.

– Vi har ingen opplysninger om at noen er skadet. Vi fortsetter å jobbe, både med å søke etter flere involverte og med å innhente forklaringer. Vi kommer også til å innhente videoovervåkning, sier operasjonslederen.

Politiet anslår at ungdommen befinner seg i en alder fra 15 til 25.



