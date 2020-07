To barn og to voksne flys til sykehus etter frontkollisjon på E6

Politiet i Nordland meldte om ulykken 18.11.

Flere ambulanser, politi og luftambulansen dro til stedet og nødetatene jobbet med å få oversikt.

– To biler har frontkollidert like innenfor tunnelåpning. To biler med totalt syv personer er involvert. Vi har foreløpig ikke oversikt over skadeomfanget, men alle skal være bevisste, sier operasjonleder Tommy Bech.

Rett etter 19.30 skriver politiet på Twitter at fire personer flys til sykehus.

– To voksne og to barn flys til sykehus. Personene var bevisste, men skadeomfanget er ukjent, sier operasjonslederen.

Politiet opplyser at de tre andre personene fraktes til sykehus i Bodø med ambulanse.

Veien er helt stengt på stedet. Bilder fra Vegtrafikksentralen viser at det er trafikale utfordringer.

– Det er mye kø og veien vil bli stengt en lengre tid. Vi gjennomfører tekniske undersøkelser på stedet, sier Bech.

Vegtrafikksentralen anbefaler omkjøring via fylkesvei 7500 for personbiler.

Har du bilder av hendelsen? Send til tips@tv2.no.

Saken oppdateres.