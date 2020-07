Svensk mann fikk 6000 kubikk gjødsel over seg

Politi, ambulanse og redningstjeneste måtte rykke ut til området Bulten i Jönköping fredag. 6000 kubikk gjødsel hadde lekket ut på en arbeidsplass som produserer metangass.

– Det finnes en vollgrav rundt området som håndterer utslipp. Vi kommer til å suge opp gjødselen igjen og bruke det i jordbruket, sier redningsleder Jonas Petri til Aftonbladet.

Selv om det går bra med lekkasjen, gikk det langt verre med en av de ansatte. En av dem fikk hele lasset med gjødsel over seg.

Avisen skriver at vedkommende fikk hjelp til å sanere seg på stedet. Den ansatte ble deretter kjørt til sykehus for undersøkelse.

– Han var bevisst da han gikk derifra, sier Petri.

Redningstjenesten forteller at de fortsatt jobber med å suge opp lekkasjen, men at arbeidet er utfordrende.

– Trykket er for stor. Tenk deg en vollgrav med et slott i midten. I midten er det et 15-20 meter høyt tårn av gjødsel, sier redningslederen.

Arbeidet vil fortsette utover kvelden.