Raja får Glimt-billett - supporterne reagerer: – Det gjør vondt

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) er blitt invitert av Bodø/Glimt til kamp på Aspmyra på søndag når serielederne tar i mot Strømsgodset.

Ørjan Heldal, salgs- og arrangementsansvarlig i Bodø/Glimt, bekrefter overfor TV 2 at Abid Raja vil få en billett til kampen.

– Vi har invitert ham til oss og ønsker å få snakket med ham og få ytret våre tanker og meninger om situasjonen vi står i, og snakke om alt fra breddeidretten og toppidretten. Vi ser på det som svært positivt.

– Han går som en av de 200. Det siste jeg har hørt er at de blir to stykker som kommer på kamp, sier Heldal.

Nyheten blir ikke godt mottatt hos ivrige Glimt-supportere.

– Det synes vi veldig lite om. Vi har bare 200 plasser, og det er sikkert 4.000 som gjerne skulle hatt de to plassene, sier Erik Baalmann er talsmann for Glimts offisielle supporterklubb, J-feltet.

– Det er så mange som står i kø og som er lidenskapelige supportere som jeg synes burde komme før Raja i rekken. Det synes jeg er trist, det gjør vondt i min supportersjel. Jeg skulle ønske at han ikke tar plassen, sier Janne Ruden, leder i J-feltet.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, sier dette til TV 2:

– Vi finner det helt naturlig, viktig og riktig, at når statsråden kommer til Bodø, at vi inviterer han til kamp så han får med seg hvordan vi driver med smittevern og vi får muligheten til å drøfte utfordringen norsk fotball står overfor. Hvis vi ikke benytter denne anledningen, så gjør vi ikke jobben vår. Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt flere på kamp, sier Thomassen.

Raja: – Selvsagt takket jeg ja

TV 2 spurte Raja om hvorfor han takket ja til invitasjonen fra Glimt, og om supporternes misnøye for at han tar to plasser var med i vurderingen før han takket ja. I en e-post til TV 2 fredag kveld, svarer han:

– Jeg er glad for at Bodø/Glimt har invitert meg til både kamp og møte. Helt siden koronapandemien traff oss har vi lyttet til kulturlivet, frivilligheten og idretten. Koronasituasjonen har satt mange i en vanskelig situasjon og vi jobber med å finne gode løsninger for alle.

PÅ TRIBUNEN: Abid Raja skal på besøk til Bodø. Her fra trening hos Odd tidligere i år. Foto: Trond Reidar Teigen

– Bodø/Glimt har sendt en invitasjon til søndagens kamp og til et møte dagen etter, og jeg har selvsagt takket ja til invitasjonen. Jeg ser frem til å møte Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt på mandag, og jeg ser frem til å se kamp på Aspmyra, der jeg heller aldri har vært før.

Glimts arrangementsansvarlige forstår supporternes frustrasjon. Han sier at klubben har hatt kort dialog med supporterne der han informerte om invitasjonen.

– Det er selvfølgelig kjedelig at vi ikke får ha flere supportere på kamp, vi ønsker å ha så mange som mulig på Aspmyra, hvor vi også legger til grunn at vi kan øke kapasiteten men samtidig ihensynta smittevernfaglige tiltak, sier Heldal.

Håper besøket kan føre til flere tilskuere

Det håper supporterne er intensjonen med kulturministerens besøk.

– Når han først er der, for man kan ikke stoppe en minister, så skal vi ikke kjefte på ham. Vi får vise at det er plass til mange mer enn 200. Man kan ikke smitte hverandre av banen, så det skal vi sørge for at han får med seg, sier Baalmann klokkeklart og legger til:

– Om besøket kan føre til ytterligere åpning, så er det god tanke i alle fall.

Ruden har selv vært på alle hjemmekampene til Glimt denne sesongen. 50 av de 200 Glimt-billettene går hver kamp til sesongkortinnehavere i supporterklubben. 75 går til andre sesongkortholdere, mens 75 går til bedrifter og familier.

Nå får altså Raja to av disse billettene.

– Om dette bidrar til at han får forståelse for at det ikke er stor smittefare på en stadion utendørs, og han får med seg at supportere faktisk er flink til å holde smittereglene, da er det verdt t det er to plasser. Det velger jeg jo å tro at Glimt også har som tanke, sier Glimt-suporteren.

– Supporterne får 25 prosent av billettene og klubben forvalter de 150 andre slik klubben ønsker det best. Når statsråden er på besøk i Bodø, så finner vi det fornuftig at to av disse går til Raja så vi får diskutert med ham på en god måte, konkluderer daglig leder Thomassen.