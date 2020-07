«Sure sokker» og «stank av gjødsel» skapte full panikk i cockpiten

Det er slett ikke uvanlig med gass, lukt eller røyk i kabinen under flyvninger, ifølge ferske tall fra den britiske flyhavarikommisjonen AAIB.

I 2019 meldte British Airways om hele 536 tilfeller, fremgår det av en rapport som ble offentliggjort torsdag.

En flytype går igjen i 398 av tilfellene – Airbus A320.

Og det er én hendelse som vies mest oppmerksomhet i den 20 sider lange rapporten fra AAIB: Airbus A320-flyet med kjennetegnet G-EUYB.

Luktet sure sokker

23. september 2019 var passasjerflyet på vei fra Zürich med 139 passasjerer om bord, da besetningen la merke til en odør som co-piloten beskrev som «sure sokker».

Han hadde erfart samme type stank tidligere, men denne gangen var den sterkere. Kapteinen foreslo at de ventet litt, i håp om at den forsvant. Etter 30 sekunder var den borte.

Ettersom besetningen tidligere hadde erfart vond lukt, ble de enige om å gå gjennom sjekklisten for gass, lukt og røyk.

Da nedstigningen mot Heathrow var i gang, og flyet befant seg i 4000 fots høyde, skjedde det plutselig.

Flyets kaptein beskriver stanken som plutselig slo inn som «lukten av gjødsel», og «som et jorde som akkurat er blitt spredt med gjødsel», heter det i rapporten.

Co-piloten beskriver det som «en sterk lukt av sure sokker». Det begynte å klø i huden rundt øynene, samt i halsen.

Tok oksygenmasker i bruk

Kapteinen tok grep, og instruerte co-piloten til å ta på seg oksygenmaske. Straks dette var gjort, og co-piloten tok over styringen, fikk også kapteinen på seg oksygenmasken.

Han ba om en prioritert landing, og valgte å ta i bruk automatisk landing av sikkerhetsmessige grunner. Samtidig ba kapteinen nødetatene om å stå klare på rullebanen.

Da flyet hadde stoppet, ba kapteinen co-piloten om å avslutte prosedyrene etter landing og sjekklisten for gass, lukt og røyk. Kapteinen kommuniserte med det ledende kabinbesetningsmedlemmet, som kunne opplyse at det ikke luktet i kabinen og at ingen passasjerer ikke hadde merket noe.

Måtte spy ut av vinduet

Da co-piloten tok av oksygenmasken, var imidlertid stanken fortsatt tilstede i cockpiten. Begge motorene ble slått av, og vinduene ble åpnet. Co-piloten ble så kvalm at han måtte spy ut av vinduet.

Kapteinen kalte på medisinsk førstehjelp, og co-piloten satte kurs mot flytoalettet, der han fortsatte å spy.

Brannmannskapet og helsepersonellet som gikk om bord i flyet, merket imidlertid ikke noe til stanken i cockpiten. Heller ikke kabinbesetningen eller passasjerene merket noe.

Faksimile fra AAIB-rapporten.

Britiske luftfartsmyndigheter har i ettertid utført omfattende undersøkelser, for å komme til bunns i den illeluktende saken.

Det viser seg at det har vært fem andre lignende hendelser med Airbus A320-flyene til British Airways.

Men det er ikke bare Airbus-flyene som det gjelder: I løpet av de tolv siste månedene har AAIB registrert 37 tilfeller med passasjerfly.

Ifølge den britiske flyhavarikommisjonen er det flere ulike årsaker til disse hendelsene, og man har til dags dato ikke klart å finne en enkeltstående årsak.

En talsperson for British Airways forsikrer at det likevel er trygt å fly med dem.

– Vi ville aldri ha brukt et fly hvis vi visste at det utgjorde en helse- eller sikkerhetsrisiko, sier talspersonen til The Times.