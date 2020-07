Carlsen vant overbevisende i første semifinale: – Litt tilfeldig

Magnus Carlsen trengte kun tre partier for å slå Peter Svidler i den første semifinalen av Legends of Chess.

Magnus Carlsen har vunnet samtlige kamper i Legends of Chess før semifinalen mot Peter Svidler.

De to møttes tidligere i turneringen da Carlsen gikk seirende ut. Fredagens semifinale endte med samme utfall, denne gang med 2,5-0,5-seier etter tre partier.

– Jeg er selvfølgelig veldig fornøyd. Etter hvert ble det en ganske grei dag på jobben, sier Carlsen til TV 2.

– Nå blir det litt tilfeldig at det går såpass greit, men han prøvde å komplisere veldig i alle partiene. Det lyktes ikke spesielt godt, men alle partiene var ganske åpne ganske lenge, så man kan tenke seg en annen gang ville det gått en annen vei. Når man tar så stor risiko, er det fort gjort at matchen er over veldig tidlig, sier Carlsen.

Verdenseneren åpnet med sorte brikker og vant etter 27 trekk i første hurtigsjakkparti, før det ble remis i det andre. Nordmannen avgjorde den første semifinalen med seier med sorte brikker i tredje parti mot den amerikanske motstanderen.

Semifinale nummer to spilles allerede lørdag, mens en eventuell tredje duell går dagen etter. Finalen spilles gjennom tre oppgjør fra 3. til 5. august.

(TV 2/NTB)