Smitten har økt med 54 prosent på én uke i Frankrike – FHI følger situasjonen nøye

Dette er den tredje uken smitten har økt i landet, og myndighetene mener økningen er «betydelig».

De siste 24 timene økte antallet nye smittetilfeller med 1377, og Frankrike har ikke sett så store økninger på ett døgn siden mai. Myndigheten sier også at antall smitteklynger har økt fra 10 til 151, melder The Guardian.

16 personer med korona det siste døgnet. Totalt er dødstallet på 30.254.

Økt smitte blant unge

Selv om den økte smitten finnes blant alle aldersgrupper, er det spesielt økningen blant personer mellom 20 og 30 år, som bekymrer myndighetene, skriver The Guardian.

Flere land i Europa ser den samme trenden. Smitten øker blant yngre aldersgrupper, som har begynt å ta lettere på smittevernet etter mange måneder med lockdown.

I Frankrike ble for eksempel en 19-åring bekreftet smittet etter å ha vært på en bar i midten av juli. Flere av vennene hans, som også var stamgjester i baren, ble også smittet. Myndighetene knyttet senere 72 smittetilfeller tilbake til 19-åringens omgangskrets, skriver Reuters.

– En av utfordringene vi står overfor er å overbevise unge om risikoen. Vi har sagt det før og vi sier det igjen; unge kan også dø av viruset og de kan smitte andre, sa WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressekonferanse tidligere i uken, skriver nyhetsbyrået.

SYKEHUSINNLEGGELSER: Samtidig som smittetallet går opp i Frankrike, ser landet også en økning i sykehusinnleggelser. Foto: Christian Hartmann / Reuters

Holder ikke avstand

Samtidig som smittetallet går opp i Frankrike, ser landet også en økning i sykehusinnleggelser. Ytterligere én person trenger intensivbehandling, og det er først gang antallet har gått opp på 16 uker.

Myndighetene uttaler at R-tallet, hvor mange personer en smittet person er forventet å smitte, økte fra 1.35 til 1.42, skriver The Guardian.

Franske helsemyndigheter advarer mot at økningen av smitte skjer fordi mange ikke lenger overholder énmeters-regelen. Samtidig forbereder innbyggerne seg på en hetebølge. Det er ventet temperaturer opp mot 41 grader, samtidig som folk oppfordres til å bruke maske.

FHI følger situasjonen

Ifølge European Centre for Disease Prevention and Control er nå 19 smittet per 100.000 innbygger. Frankrike regnes fortsatt som et grønt land for norske reisende. Ifølge Folkehelseinstituttet blir land røde dersom de har mer enn 20 smittede per 100.000.

– Vi følger nøye med på situasjonen i Frankrike og vil gjøre en vurdering av Frankrike til neste uke, sier overlege Siri Helene Hauge i FHI.

– Når vil en eventuelle endring tre i kraft?

– I slutten av neste uke etter beslutning er tatt. Som regel ved midnatt natt til lørdag. Dette blir det orientert om ved regjeringens pressekonferanse fredag, sier overlegen i en epost til TV 2.