Kommunen bekrefter bekymringsmelding til barnevernet

Høsten 2019 mottok barnevernet en bekymringsmelding mot moren som er siktet for å ha drept barna sine i Lørenskog, bekrefter Rælingen kommune.

Kommunen har selv bedt om granskning av barnevernets oppfølgning, skriver Romerikes Blad.

– Rælingen kommune har bekreftet at de hadde bekymringsmelding mot mor fra høsten 2019 og har selv bedt Fylkesmannen granske deres oppfølgning i saken. Vi har bedt om at opplysningene inntas i politiets etterforskning, sier bistandsadvokat John Christian Elden til avisa.

Den drapssiktede kvinnens forsvarer, Gunhild Lærum, vil ikke kommentere opplysningene.

Enhetsleder for familie og helse i Rælingen kommune, Brynhild Belsom, vil heller ikke kommentere saken og viser til taushetsplikten.

– Vi må ha fritak fra taushetsplikt fra alle parter for å kunne kommentere noe som helst. Vi kommenterer aldri om vi har hatt eller ikke hatt barnevernssaker uten at vi er løst fra taushetsplikten, sier Belsom.

De to barna ble funnet døde søndag 19. juli da brannvesenet rykket ut på en kontroll av et mulig branntilløp i en leilighet på Skårer i Lørenskog kommune. Brannmannskapene fant den 35 år gamle kvinnen kritisk skadd sammen med de to livløse barna i leiligheten.

Hvordan de to barna døde, er foreløpig ukjent. Politiet har ikke gått ut med dødsårsaken.

(©NTB)