– Jeg elsker det, og jeg føler at det må være andre som også kan finne den gleden

40 barn sprettende rundt i en hall kan se kaotisk ut, men det er et system selv om barna svever både høyt, lavt, opp ned og til siden.

De er alle deltakere på trampolinecamp og er delt inn i fire grupper fordelt rundt i Heminghallen. Her har de vært stort sett hele helgen sammen med noen av idolene sine.

Med blant annet to X Games-gull på merittlista og utallige treningstimer på trampoline har Birk Ruud mye erfaring å dele videre. I vinter kom han på en idé som han har klart å realisere med god hjelp fra kjæresten Mille Fusdahl.

– Jeg var i Sveits på treningsleir med landslaget, så satt jeg ute på verandaen i Alpene og tenkte litt på hva jeg kunne gjøre neste sommer. Så kom jeg på at jeg kunne hatt en trampolinecamp. Det er noe jeg har mye erfaring med og som er kult for å kunne bidra med for å bygge idretten. Å gi tilbake – for det var jo det jeg syntes var best av alt da jeg var liten, forteller Ruud til TV 2.

– Hvordan er arbeidsfordelingen mellom dere?

– Det er jeg som driver med alt kontorarbeidet, sier Fusdahl.

– Gründer og daglig leder, skyter Ruud inn og peker først på seg selv og deretter på kjæresten.

Fusdahl forteller at de begynte planleggingen i mars da koronapandemien brøt ut i Norge. Siden har de jobbet cirka to timer hver dag med prosjektet, men mer de siste ukene.

– Det har vært mer arbeid på henne enn på meg. Hun har vært kjempeflink, sier freeskikjøreren om kjæresten.

FELLES PROSJEKT: Birk Ruud og kjæresten Mille Fusdahl har planlagt trampolinecampen sammen. Foto: Ellen Kessel / TV 2

TRIKSETIPS: Freeskikjøreren deler noen tips med en av deltakerne på campen. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Håper at én av fem blir forelska

20-åringen forteller at idretten har gitt ham mye glede og håper at flere kan få samme glede av freeski.

– Jeg synes det er en kul greie å skape noe for barna. Det er mye moro i det og jeg elsker å drive med sånt her selv. Det må i hvert fall være én av fem som kanskje blir forelska i det å hoppe på trampoline og som får lyst til å begynne med freeski, håper Ruud.

Og målet med campen er:

– Det er jo å skape flere freeskiutøvere og utvide freeskimiljøet. Å få flere jenter og gutter til å engasjere seg og kanskje se potensialet for å satse eller drive med det for gøy. Jeg elsker det jo, og jeg føler at det må være andre som også kan finne den gleden. Det er det vi ønsker.

Sammen med tre andre trenere, og tidvis også landslagssjefen for freeski, har Ruud brukt helgen til å lære barn fra åtte til 14 år nye triks.

FOR FLERE NIVÅER: Barna som er med på campen deles inn i grupper. Noen kan mange triks allerede og mens andre er ferskere. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Jeg blir litt «starstrucked»

En av deltakerne på trampolinecampen er Snorre (11).

– Det er kjempegøy, og jeg lærer meg mange nye triks, sier han.

– Hvordan er det å få hjelp av Birk Ruud?

– Det er stort fordi han er jo best i verden og jeg blir litt sånn «starstrucked». Det er litt flaut noen ganger, men nå har vi jo vært her noen timer så da blir du mer vant til det.

Snorre forteller at han har lært flere nye triks, og ikke minst:

– Så har jeg hatt det veldig gøy!

FORNØYD MED TRENERNE: – De er veldig greie og hyggelige, sier Snorre (11) t.v. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Ada (13) er en av de som har reist lengst for å bli med på campen, og trønderen benyttet sjansen til å komme mens familien har vært på ferie på Østlandet.

– Birk er veldig flink til å lære bort og han er betryggende å ha ved siden av seg når man skal hoppe, fordi man vet at han kan det man skal gjøre, forteller Ada.