Legger seg flat etter brølere – nå ber dommersjefen om hjelp

Elleve serierunder ut i årets Eliteserie har norske fotballdommere måttet tåle mye kritikk. Det hele toppet seg da Niklas Castro tilsynelatende filmet seg til et straffespark hjemme mot Start.

Nå legger ikke dommersjef Terje Hauge skjul på at dommerne har underprestert hittil i årets Eliteserie.

– Det har vært for dårlig, ja. Det må vi bare erkjenne. Det er lett å konkludere med at det er for mange situasjoner vi har mistet. Både nøkkelsituasjoner og kampavgjørende situasjoner, spesielt når det kommer til hands og mangel på straffespark, sier Terje Hauge til TV 2.

– Blir du bekymret over nivået?

– Nei, jeg er langt fra bekymret. Fordi jeg vet hvilken kvalitet som finnes både hos enkeltdommere og hos dommergruppen som helhet. Og selv om vi har bommet på enkeltsituasjoner, så må jeg få si at vi er fornøyd med at dommerne har hatt god «kamp-kontroll» i år, sier den tidligere toppdommeren.

– Det er veldig vondt å bli bortdømt

Mjøndalen er et av flere lag som har fått kjenne på noen omdiskuterte dommeravgjørelser hittil i sesongen. I kampen deres mot Vålerenga kom reservekeeper Kjetil Haug i fokus da Mjøndalens utligning ble annullert.

– Det er klart at når man blir utsatt for dommerfeil som blir kampavgjørende, så er det frustrerende fordi vi legger mye tid og krefter i det her og vi håper at det skal være rettferdig dømming, sier Vegard Hansen.

Mjøndalen-treneren forstår at noen vonde dommeravgjørelser alltid vil oppstå i fotballkamper, men håper på forståelse for frustrasjonen.

– Vi skal ikke være for krasse for jeg vet at de gjør så godt de kan. Det er en vanskelig jobb, men de må også ha forståelse for vår frustrasjon at det er veldig vondt å bli bortdømt og miste klare poeng. Det gjelder alle, om man kjemper i toppen eller i bunnen, sier Hansen.

Vil ha VAR-hjelp

Selv om dommersjefen hevder han ikke er bekymret på vegne av nivået til norske dommere, så legger han ikke skjul på at han gjerne skulle ønske seg at dommerne hadde et ekstra hjelpemiddel.

Terje Hauge er klar på at han ønsker VAR i norsk fotball.



- Jeg tenker at nøkkelsituasjonene, de som er sort/hvitt, ville vært unngått om vi gikk inn og kontrollerte mange av de situasjonene vi har hatt, sier han.

Vegard Hansen tror også at VAR kan være en løsning på dommerproblematikken.

– Jeg har alltid vært en stor forkjemper for det. Hvis man har mulighet til det i norsk fotball, så hadde jeg ønsket det hjertelig velkommen. Jeg tar gjerne de utfordringene som kommer med VAR for at det skal bli rettferdig, forteller Hansen.

Dessuten sliter norske dommere med å skaffe seg europeisk erfaring for tiden. Sist en norsk dommer dømte en obligatorisk Champions League-kamp, var i februar 2016.

– Det vi ser når UEFA skal velge ut dommere til store kamper, er at de velger dommere fra land som allerede har VAR. Derfor blir det vanskelig for norske dommere å bli tatt ut. Som dommersjef jobber jeg derfor hardt for at vi skal få VAR inn i norsk fotball, fordi jeg tror det vil gi oss bedre kandidater til internasjonal fotball, sier Hauge.

Til TV 2 opplyser Nils Fisketjønn at et planlagt VAR-prøveprosjekt i norsk fotball har blitt lagt på is grunnet Korona. Det er foreløpig uvisst når man gjenopptar arbeidet med det.

Vil se seg selv i speilet

Selv om han er en VAR-forkjemper, er Terje Hauge likevel klar på at dommerne burde prestert bedre hittil i år enn det som har blitt gjort.

– Jeg tror at etter hvert som dommerne blir litt varmere i trøyen og får flere kamper på samvittigheten, så vil det bli bedre. Kvaliteten og nivået vil heves. Husk at det spilles to kamper i uken nå, alle reiser mye og rekker ikke å hvile før ny kamp. Samtidig var oppladningen til sesongen veldig spesiell: Dommerne var permittert, det ble spilt få treningskamper og det er bare spilt 11-12 kamper hittil, sier Hauge.

Han viser blant annet til at nye handsregler ble innført i år. Nå, et stykke ut i sesongen, mener han at dommerne har en større felles forståelse for hvordan man skal håndtere regelverket.

– Vi har heller ikke hatt mulighet til å gjennomføre fysiske samlinger i år. Alt har foregått på Teams og i mediebanken vår. På den annen side tror jeg dommerne aldri har sett så mye klipp og bilder som i år, sier Hauge.

– Ser vi en trend til at nivået blir svakere og svakere?

– Det er kanskje en trend knyttet til korona og at det er en annerledes sesong. Men nei, husk det er bare spilt en tredjedel av kampene i år. Vårt mål er å revansjere oss resten av sesongen, sier Hauge.

– Du har ansvaret for dommerne – har du gjort en god nok jobb?

– Det er et godt spørsmål. Jeg må se meg selv i speilet og spørre meg om hva jeg kunne gjort annerledes. Etter elleve serierunder kan du diskutere det, men vent litt til sesongen er ferdig og still spørsmålet da, sier Terje Hauge.

Dommersjefen peker dessuten på at dommerfamilien har vært gjennom et generasjonsskifte. En rekke dommere har gitt seg de siste årene.

– Hva tenker du om at så mange har gitt seg? Forteller det deg noe?

– Det får vi ta en annen dag. Det er klart det kan være forskjellige årsaker til det, men det viktigste er at den enkelte har motivasjon og driv. Det som er viktig er at vi i NFF tenker fem år fram i tid. Nå har vi en fin balanse med erfaring og yngre dommere som har en framtid, sier Terje Hauge.

Tror heltidsdommere kommer

Per dags dato er det ingen profesjonelle dommere i Norge. Dommerne har en grunnlønn som tilsvarer rundt 20-30 prosent av en normal lønn.

– Kan heltidsansatte dommere i Norge være framtiden?

– Ja, det er klart at det i framtiden vil være profesjonelle, norske dommere. Det er bare et spørsmål om tid. Men om det skjer om fem eller ti år vet jeg ikke. Men det er klart at en hverdag med fulltidsjobb, familier og livet som toppdommer ikke bare er enkelt. Spesielt ikke i år når du har to runder i uken, sier Hauge.

I Sverige har man blant annet en løsning der seks dommere er valgt ut til å være profesjonelle, ifølge Terje Hauge.

– Pengepotten i Sverige er like stor som i Norge, men de profesjonaliserer seks stykker. Vi har delt den potten på langt flere. Jeg tror vi skal holde på vårt brede tilbud, men tror samtidig at vi må spisse dette hakket mer for å legge bedre til rette for våre aller beste dommere, sier Terje Hauge.