Kan bli aktuelt med munnbind

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI begynte sin del av fredagens pressekonferanse med å si at det er fremdeles er liten i Norge, men at man ser effekt av at nordmenn nå har begynt å reise. FHI regner med flere lokale utbrudd i tiden som kommer.

Det kan bli aktuelt å anbefale munnbindbruk i Norge ved en eventuell smitteoppblomstring, sier FHI og påpeker at det er viktig at munnbind brukes riktig.

– Dersom munnbind brukes, bør de brukes riktig. Du må blant annet sørge for at munnbindet dekker både munn og nese, sier Vold.

– Munnbind kan ved en eventuell oppblomstring bli aktuelt å anbefale i Norge, for eksempel i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. I midten av august skal vi sende våre råd til departementet, sier Vold.

Flere land har innført krav om bruk av munnbind i ulike situasjoner der folk er tett på hverandre. Blant våre nordiske naboer, er Island først ute. Fredag innførte landet krav om munnbind der det ikke er mulig å holde to meters avstand, blant annet på offentlig transport, fly og hos frisøren. Samtidig strammer landet inn andre tiltak i kjølvannet av en oppblussing av smitten på øya.

I Danmark oppfordrer helsemyndighetene folk til å ta med seg munnbind når de reiser kollektivt og bruke dem dersom det blir trangt om plassen på busser, tog og metro.

Hun kommer med en klar oppfordring til de som nå skal ut i fadderuke.

– Dette er ikke tiden for risikofylte fester.