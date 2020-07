Usikkerhet rundt Champions League-spill for norske klubber

Oppkjøringen for Håndball-Norge er i gang for fullt, og det er ikke mer enn én måned til de første kampene i Eliteserien blåses i gang.

To uker etter skal etter planen gruppespillet i Champions League starte, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til gjennomføringen.

– Vi har ikke fått noen føringer på at det ikke skal gjennomføres, men jeg har liten tro på at det kommer til å spilles hjemme/borte fra 12. september, sier trener i Vipers Kristiansand, Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) vil heller ikke si noe om alternative løsninger, men opplyser om at de har både en plan B og C.

– Vi jobber mot å skulle starte som vanlig midt i september. En mulighet vi har sett på er å organisere private charter-flyvninger til alle lagene. Vi overvåker smittesituasjonen hele tiden og har tett dialog med de ulike klubbene.

– Ikke bekymret

Enn så lenge er det kun gutta som har fått oppsettet for sine kamper. De møter Porto, som for øyeblikket er i rød sone, i første kamp 16. september.

For Norsk Topphåndball og Håndballforbundet er førsteprioritet å gjennomføre Eliteserien.

Landene til de aktuelle lagene hopper stadig mellom grønn og rød sone. Dette kan skape hodebry for EHF og hvordan oppsettet vil se ut til slutt.

– Jeg er sikker på at de har backup-løsninger, om det vil være å rokere på oppsettet eller å spille flere kamper på en helg, vet jeg ikke, sier daglig leder i Norsk Topphåndball, Hein W. Barthold til TV 2.

Daglig leder i Elverum Håndball, Mads Fredriksen, mener det er såpass viktig for EHF å gjennomføre turneringen at det kommer til å bli løst.

– Det blir viktig at alle lagene følger lokale regler for smittevern. Jeg er ikke så bekymret for om vi får reise ut eller ta i mot lag. Ansvaret ligger på klubbene og hvordan de forbereder seg.

Når det gjelder hjemme- og bortekamper mot lag i røde soner, er Barthold klar på retningslinjene.

– Vi heier på alle lagene som skal ut i Europa, men må også verne om resten. Dersom et lag befinner seg i rød sone, så må spillere og apparat rundt i karantene, uansett. Grønn sone er ja, rød sone er nei, sier han.

Økonomiske konsekvenser

Den verst tenkelig situasjonen for alle parter er at Mesterligaen ikke gjennomføres den kommende sesongen.

– Vi har laget et budsjett med utgangspunkt i at sesongen gjennomføres som vanlig. Det er klart at det vil ha noen økonomiske konsekvenser dersom vi ikke får inn for eksempel billettinntekter. Det viktigste er at det ikke skal gå utover spillerne, sier Terje Marcussen, daglig leder i Vipers Kristiansand.

Fredriksen fra Elverum er enig.

– Champions League er de kampene som drar inn mest penger, og jeg håper forbundet ser på eventuelle kompensasjonspakker som dekker tapet av inntekter, sier han.

Barthold påpeker også at karantene vil være nærmere umulig for mange av spillerne, da det er svært få som kun lever av håndballen.

– Karantene betyr at de spillerne som har jobb ved siden av mister viktig inntekt. Dette vil ikke være en langvarig løsning.