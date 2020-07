– Hverdagen blir ikke som før

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i FHI møtte pressen til den ukentlige pressekonferansen om koronasituasjonen fredag.

Helseministeren startet med å snakke om hverdagen, nå som mange er på vei tilbake i jobb.

– Hverdagene blir ikke helt som før. Ikke på en god stund enda, sier helseministeren.

Videre minnet helseministeren om de lover og regler som gjelder for smittevern.

– De siste ukene har vist oss at vi ikke kan ta ferie fra koronaviruset. Etter et utbrudd i Moss jobbes det nå med smittesporing. I Trondheim har det blitt påvist ti nye smittede de siste to ukene. Nå meldes det også om ni nye smittede i Sveio, og vi ser flere lokale utbrudd, sier Høie.

– Flere har vært på reise både innen- og utenlands, og smitterisikoen øker når vi beveger oss mer og møter nye mennesker.

– Skyld og skam har aldri vært til hjelp

Helseministeren minnet om hver enkelts ansvar, og hvordan en smittet kan føre til et større utbrudd. Han ber folk teste seg dersom de er usikre, og gjentar budskapet sitt om at vi ikke må fordømme hverandre.

– Jeg forstår at mange er redde for at smitten skal spre seg i Norge, men skyld og skam har aldri vært til hjelp i kamp mot smittsomme sykdommer. Tvert imot, sier han.

Han trakk paralleller til tuberkulose for 100 år siden og aids for 30 år siden.

– Jeg frykter til at fordømmelse skal føre til at færre tester seg, og oppsøker jeg hjelp. Vi kjenner ikke bakgrunnen for andre sine valg. Vi kan alle gjøre dumme ting og glemme smittereglene, fortsatte han.

Han sier han har forståelse for at folk reagerer, men understreker at dette ikke er til hjelp.

– Jeg har forståelse for at mange har ofret mye. Noen har mistet sine kjære, andre har mistet jobben. Mange har opplevd tiltakene som ekstremt tyngende. Mange er også redde for å bli smittet. At man blir sint når man ser at noen gjør noe som en selv tenker at ikke er klokt, har jeg forståelse for. Men det bidrar ikke i denne situasjonen, sier helseminister Høie.

— Skam gir viruset best forutsetning for å spre seg, understreker han.

Kan åpne flere regioner i Sverige

Høie sa også at regjeringen håper at de kan åpne flere regioner i Sverige snart.

– Vi ser at antall smittede går ned hos våre gode naboer i øst. Det gjør at vi forhåpentligvis kan åpne for flere regioner neste uke.

– Alle som er på reise i utlandet må være forberedt på at reiserådene kan endres, og at det kan bli innført karanteneplikt.

Bekymret for økt aktivitet

Helsedirektør Bjørn Guldvog gleder seg over en sommer med lite smitte. Han er likevel bekymret for den økte aktiviteten i den norske befolkningen.

– Nå ser vi en betydelig økning av personer i karantene, og vi ser også en økning i antall smittede. Jeg er bekymret for det, sier Guldvog.

– Vi står i et balansepunkt, og den friheten vi har hatt i sommer er ikke lettkjøpt. Vi kan ikke unngå å følge smitterådene, ikke være hjemme når vi er syke, vaske hendene eller ikke holde avstand.

Alle som er avhengig av kollektivtransport for å komme til og fra jobb, bør fortsatt vurdere å jobbe hjemmefra, mener Helsedirektoratet.

– Man bør unngå å være tett på folk på buss, trikk og T-bane, sier Guldvog.

Han påpeker at det er viktig at folk gjør avtaler med sin arbeidsgiver om mulighetene for hjemmekontor.

Åpent for lokale tiltak

Helseminister Bent Høie sier det er åpning for at lokale myndigheter vedtar egne smitteverntiltak, som arbeidsnekt for helsepersonell som har vært i utlandet.

Flere kommuner har vedtatt lokale tiltak den siste tiden for å beskytte de mest sårbare. Helsepersonell som har vært i utlandet på eget initiativ har fått helsenekt, og pårørende som har handlet i Sverige har fått «karantenetid» før de får besøke eldrehjem.

I mars ble det uenighet mellom regjeringen og kommuner, særlig i Nord-Norge, som hadde vedtatt egne innreiseregler.

– Det er ulike situasjoner i ulike lokalsamfunn. I den nasjonale beredskapsplanen er det lagt til grunn at man kan ha lokale tiltak, men de må være forholdsmessige. Det var noe av det som var diskusjonen i mars, sier Bent Høie på fredagens pressekonferanse.