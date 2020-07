Glamourmodellen brakk begge beina på sydentur

Fembarnsmor og tidligere glamourmodell, Katie Price, bedre kjent under artistnavnet «Jordan», var på ferie med familien uhellet skjedde.

Hun var på fornøyelsesparken «Land of legends» i Tyrkia da det gikk galt. Price skulle hoppe ned fra en vegg og da hun landet hadde hun brukket begge beina.

– Ja, det stemmer. Jeg har brukket anklene og beina, jeg må operere begge beina og sette inn stenger. Jeg har blitt fortalt at jeg ikke kan gå på tre til seks måneder, skriver hun på Instagram.

En kilde fortalte til The Sun at det er det verste som kunne skjedd 42-åringen.

– Hun har tilbrakt hele natten på akuttmottaket i smerte. Smerten er utholdelig, men det største marerittet er fremdeles i vente. Hun må ta vare på fem barn uten å være i stand til å gå.

Price skal returnere tilbake til England for å fortsette behandlingen der.

Hjem til sønnen

Hun hadde med seg sønnen Junior (15) og datteren Princess (13) samt den nye kjæresten Carl Woods (31) på ferie, og måtte etterlate sønnen Harvey (18) som har vært innlagt på sykehus grunnet høy feber.

Hun har fortalt at totalt åtte leger kjempet for å redde livet til unge Harvey som led av pustevansker og en feber på 42 grader, men som ble skrevet ut etter at han ble bedre. Legene frarådet Harvey å bli med på ferie.

Hun har fortalt til The Sun at hennes nye kjæreste, Carl, er "the one", det fant hun ut etter han støttet henne da Harvey var innlagt.