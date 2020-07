Opplever kraftig økning i dødsfall etter haiangrep

Totalt fem personer har mistet livet i Australia som følge av hai så langt i 2020, ifølge The Guardian.

Den 20 år gamle mannen ble angrepet ved et populært surfested 200 kilometer sør for Perth. Surferen ble bitt i beinet ved Bunker Bay, nær Leeuwin-Naturaliste nasjonalpark, og skadeomfanget er foreløpig ukjent sier lokale helsemyndigheter til The Guardian.

To ambulanser rykket ut til hendelsen og mannen flys nå til Perth sykehus med redningshelikopter. Lokale myndigheter sier i en uttalelse at haien var fire meter lang. Voksne hvithaier er som oftest mellom fire og åtte meter, ifølge Store Norske Leksikon.

Landet har opplevd en økning i haiangrep så langt i 2020. Mens det i fjor ikke ble registrert et eneste dødsfall som følge av haiangrep, har det så langt i 2020 blitt registrert fem. Landet opplever i snitt 1,1 dødsfall som følge av hai årlig.

Ifølge australske ABC kan økningen i haiangrep skyldes at haiene følger hvalene som migrerer nordover.