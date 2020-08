Askildsen om debutsesongen: – Et eneste stort høydepunkt

Kristoffer Askildsens første sesong i Serie A er snart over. Den har overgått alle forventninger.

24. september 2019: Kristoffer Askildsen pådrar seg sitt andre gule kort i kampen mellom Stabæk 2 og Kråkerøy. Unggutten blir dermed utvist.

29. juli 2020: Kristoffer Askildsen scorer sitt første mål for Sampdoria. Mot storklubben AC Milan hamrer han ballen i mål fra lang avstand.

– Da jeg kom i januar hadde jeg ikke så store forventninger, spesielt med tanke på spilletid. Det har blitt mer spilletid enn jeg håpet på, så det er veldig positivt, forteller Askildsen til TV 2 på telefon fra Genova.

– Det er kanskje lett å si at målet på onsdag er det beste øyeblikket så langt, men det må jo nesten bli det. Men alle de tre kampene jeg har fått har egentlig vært et eneste stort høydepunkt, fortsetter han.

Se Askildsens scoring mot Milan i videovinduet under!

Til tross for scoringen mot Milan, ble det tap for Sampdoria. Midtbanespilleren dveler verken ved gleden av å score eller skuffelsen over å tape.

– Det handler bare om å tenke på neste kamp. Vi vant ikke kampen mot Milan og det er jo det vi har lyst til. Jeg vet at jeg ikke kan leve på et mål, når det kommer i en kamp uten poeng, erkjenner han.

Askildsen har vært Sampdoria-spiller siden januar og har så langt fått tre innhopp. Han er forsiktig med å spekulere i hvor mye spilletid det blir neste sesong.

– Når man føler man kommer mer og mer inn i det, så vil man jo spille hele tiden. Men jeg skjønner situasjonen, jeg er ung og spiller på et lag med mange gode spillere. Jeg må bare være tålmodig og ta de sjansene jeg får. Det føler jeg at jeg har gjort så langt.

Fra utvisning mot Kråkerøy til debut i Serie A

Det har vært et innholdsrikt år for Askildsen. Han rakk å spille seg inn på A-laget til Stabæk før han dro til Italia tidligere i år. Det ble totalt 17 kamper for Stabæk i Eliteserien og cupen.

STABÆK: Askildsen kom til Stabæk i 2013 og skrev proffkontrakt med klubben i 2018. Her sammen med Molde-spiller Ola Brynhildsen, fra da de begge var i Stabæk. Foto: Christoffer Andersen

I september i fjor fikk Askildsen det røde kortet i en kamp mellom Stabæk 2 og Kråkerøy i andre divisjon. Ni måneder etter fikk han sitt første innhopp for Sampdoria, mot Inter Milan og stjerner som Romelo Lukaku, Ashley Young og Lautaro Martinez. Det er en bemerkelsesverdig utvikling, men selv sliter han med å forklare hva som har skjedd.

– Akkurat den utvisningen var vel noe munnbrukt som dommeren ikke tålte, ler han. Han spilte andredivisjonskamper for å spille seg tilbake i form etter en skade.

– Jeg trener bare godt hver dag, det er det utviklingen bunner i. Men det er vanskelig å si, for jeg vet ikke nøyaktig hva jeg har blitt så god på det siste året. Jeg merker ikke akkurat forskjell fra dag til dag, men så skjer det likevel noe over tid, sier han.

Askildsen føler at han brukte korona-pandemien til sin fordel. Han brukte tiden til å trene godt og bli bedre kjent med sine nye lagkamerater. For det er ikke bare-bare å spille seg inn på et Serie A-lag som en 19 år gammel gutt fra Norge.

– Da jeg kom til Italia syntes jeg det var vanskelig å holde høyt nivå, for det var mye lange treninger, syv dager i uka og høyt tempo. Nå forstår jeg mer og kjenner alle, da blir man mer komfortabel og da tør man å prøve på ting. For meg har det egentlig bare handlet om å bli komfortabel. Nå føler jeg at jeg kan være meg selv, sier han.

– Det finnes ingen fasit

Da han signerte den første lånekontrakten med Sampdoria, var Askildsen 19 år og 19 dager gammel. Det har ofte vært snakk om hvor tidlig unge nordmenn skal dra utenlands og om de er klare for kulturforskjellene og et høyere nivå enn norsk fotball.

Nylig ble det klart at Jens Petter Hauge (20) takker nei til en overgang til Cercle Brügge i Belgia, for å bli i Bodø/Glimt. Glimt har fått en meget god start på årets sesong og ligger an til å ta et historisk ligagull. Askildsen var aldri usikker på sin egen avgjørelse om å dra tidlig til Europa, men han forstår at ikke alle velger som han.

NYSIGNERT: Askildsen ble presentert som Sampdoria-spiller i januar. Foto: Simone Arveda/Pegaso Newsport

– Når man får tilbud om Serie A som nittenåring er det vanskelig å si nei. Men man må jo prøve å tenke på det store bildet. For meg føltes det riktig da, og nå ser det jo ut som jeg gjorde et bra valg, forklarer han.

– Men det er forskjellig fra spiller til spiller. Jeg skjønner at de i Bodø/Glimt vil bli der, når du ser hvor godt de spiller og at de ligger an til å vinne ligaen. Det finnes ikke noen fasit på når man er klar.

Norske søppelplukkere i Genova

19-åringen er ikke den eneste nordmannen i Sampdoria. Morten Thorsby (24) dro i likhet med Askildsen tidlig ut i Europa. I 2014 ble Thorsby hentet til Heerenveen i den hollandske Æresdivisjonen, også han fra Stabæk.

Askildsen trekker frem forholdet til Thorsby og svenske Albin Ekdal som en faktor til at han har funnet seg raskt til rette i Nord-Italia.

– Det er selvfølgelig en stor fordel at miljøet er bra. De fleste snakker engelsk og det er to skandinaver utenom meg, Morten og Albin. Det var til stor hjelp i starten. Det er en av mange småting som gjør at man får muligheten til å bli en bedre fotballspiller.

For tre uker siden fikk de to nordmennene omtale i den italienske lokalpressen for noe helt annet enn sportslige prestasjoner. Askildsen og Thorsby brukte fritiden sin på å plukke søppel i fjellene utenfor byen.

– Nei, Morten er jo en sånn grønn mann, sier Askildsen lattermildt.

Thorsby har blitt omtalt som «landslagets miljøforkjemper», unngår å ta fly når han kan og har kritisert idretten for å ikke ta nok ansvar.

– Jeg ble dratt ut på litt søppelplukking. Det var mye styr oppi skogen der hvor vi gikk rundt, så jeg vet ikke om det blir noen vane. Det var ikke jeg som startet det, men vi fikk ihvertfall ryddet litt opp der.

– Du er ikke like engasjert som Thorsby?

– Nei, jeg er ikke helt der. Hvis han spør om jeg kan hjelpe så gjør jeg jo det. Men jeg er ikke helt på hans nivå, og jeg tror vel ikke egentlig at jeg kommer opp der heller, avslutter Askildsen.

Sampdoria spiller sin siste seriekamp borte mot Brescia, lørdag kl. 18:00.