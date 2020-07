Spania og Frankrike opplever kraftig nedgang i økonomien

I Spania har bruttonasjonalproduktet (BNP) krympet med hele 18.5 prosent i andre kvartal, sammenlignet med kvartalet før. Det samme har skjedd med den franke BNP som har rast nesten 14 prosent i andre kvartal, sammenlignet med årets første tre måneder.

Tilbakegang

Ettersom Spania har hatt økonomisk tilbakegang i to kvartaler på rad, er landet nå formelt i resesjon. Tallene ble fredag lagt fram av landets statistiske byrå.

Landet har gradvis opphevet koronarestriksjonene, men den siste tiden er igjen hele byer og distrikter satt i karantene som følge av nye utbrudd.

Spania har registrert 28.443 koronarelaterte dødsfall, ifølge Worldometers, og er blant de verst rammede landene i Europa.

Største fallet noensinne

I Frankrike er fallet i april, mai og juni er det største som noensinne er registrert fra ett kvartal til et annet i landet og langt verre enn hva analytikere hadde forventet.

Det er knyttet til nedstengningen av all ikke-nødvendig økonomisk virksomhet fra midten av mars til begynnelsen av mai, opplyser Frankrikes statistiske byrå (INSEE), som la fram tallene fredag. Nedstengningen ble gjort for å bremse spredningen av koronaviruset, som så langt har ført til over 30.000 dødsfall i Frankrike.

Nedgang før pandemien

Landet opplevde allerede før koronapandemien økonomisk nedgang, og reviderte tall viser at nedgangen i første kvartal var på hele 5,9 prosent. I siste kvartal i fjor var nedgangen på 0,2 prosent.

Landet er nå inne i en resesjon som er blitt kraftig forsterket av koronapandemien. BNP har krympet med hele 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge INSEE.

Samtidig har fransk eksport falt med 25,5 prosent i andre kvartal, mens husholdningenes forbruk ble redusert med 11 prosent.

Også importen er hardt rammet. Den ble redusert med 17,3 prosent sammenlignet med årets første kvartal.

Tyskland og USA

De franske tallene ble lagt fram dagen etter at Tyskland og USA la fram tall som viste rekordhøye reduksjoner i den økonomiske aktiviteten.

I Tyskland har BNP krympet med 10,1 prosent i andre kvartal sammenlignet med første kvartal, mens USA noterte en reduksjon på hele 32,9 prosent.

(@NTB)