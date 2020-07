Snakker ut etter skandalen: – Jeg er skuffet

Ellen DeGeneres er en av USAs største talkshowverter og fremstår som en dansende og glad programleder som alltid har et smil om munnen.

Nylig sto ti ansatte frem og hevdet det motsatte. De påstod at de hadde opplevd rasisme, frykt og trusler på arbeidsplassen, skriver nettstedet Buzzfeed News.

Som resultat av dette ble det tidligere denne uken kjent at Warner Bros, som produserer talkshowet, har innhentet et eksternt selskap for å foreta en gransking av arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

I en uttalelse sier produksjonsselskapet følgende:

– Ikke alle påstandene ble bekreftet, men vi er skuffet over at de primære funnene i granskingen indikerer mangler knyttet til showets daglige ledelse, melder Reuters.

Beklager

Torsdag sendte DeGeneres en e-post til alle sine ansatte hvor hun beklaget.

– På dag én av dette talkshowet sa jeg i det første møtet at «The Ellen DeGeneres Show» skulle være et lykkelig sted. Ingen skulle noen gang heve stemmene sine, og alle skulle bli behandlet med respekt. Åpenbart ble det ikke sånn, og jeg er skuffet over å høre at det ikke har vært sånn. Og for det, er jeg lei meg, skriver hun.

Hun skriver videre at hun vil følge bedre med i fremtiden.

– Mitt navn står på plakatene og alt vi gjør, og jeg tar ansvaret for det. Ettersom vi har vokst eksepsjonelt har jeg ikke hatt muligheten til å følge med på alt, og jeg har stolt på at noen gjør jobben de vet jeg ønsket de skulle gjøre. Åpenbart har ikke noen gjort det. Det vil nå bli gjort noe med, og jeg forsikrer dere om at dette ikke vil skje igjen, står det videre i brevet.

– Jeg er glad dette kommer frem. Jeg lover å gjøre min del for å jobbe for at jeg og de rundt meg lærer og vokser av dette. Det er viktig for meg og Warner Bros. at alle som har noe å si, føler de trygt kan si det de vil, skriver hun.