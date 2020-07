– Trente opp jenter som sexslaver

– Hun trente meg til å bli en sexslave, sa Virginia Roberts Giuffre om Ghislaine Maxwell.

På torsdag offentliggjorde en rett flere dokumenter, i hovedsak referater fra en rettsak i 2015, hvor Giuffre anklager Maxwell for å ha lokket henne inn i hendene til milliardæren Jeffrey Epstein.

Epstein er blant annet dømt for menneskehandel, og var anklaget for en rekke seksuelle overgrep da han ble funnet død i 2019.

Trent som sex-slave

Dokumentene har inntil torsdag vært konfidensielle og utilgjengelige for allmennheten, det skriver The Guardian.

I dokumentene anklages Maxwell for å ha hjulpet avdøde Epstein med å forgripe seg på mindreårige jenter.

Paret skal ha presset Giuffre til å ha sex med flere rike menn, en av dem prins Andrew, i tillegg til flere amerikanske politikere, rike entreprenører, en kjent forsker og en motedesigner.

Maxwell og de andre anklagede i saken har nektet for dette.

Under en høring i mai 2016 ble Giuffre ifølge dokumentene spurt om Maxwell hadde hatt sex med andre mindreårige jenter, mens hun var til stede. Det bekreftet hun, og ble derpå spurt om å fortelle hvem.

– Det var mange jenter involvert. Vi var ikke på fornavn med hverandre, så jeg kan ikke gi deg en liste med navnene på jentene, svarte Giuffre.

– En del av treningen

Kort tid etter at Giuffre uttalte at Epsteins eiendom var et sted der orgier regelmessig fant sted, fortalte hun at hun ble tvunget til å utføre oralsex på Maxwell i Epsteins nærvær.

– Begge betalte meg for å ha sex. Det var en del av treningen. De sa til meg: «Du har billettene som tar deg dit, dette er personen du skal møte, og dette er det du skal gjøre».

– Ghislaine Maxwell brakte meg inn i menneskehandel-industrien. Det var hun som mishandlet meg både mentalt og fysisk. Det var hun som trente meg opp som en sexslave, fortalte Giuffre.

Skrøt av å ha sex med tolvåringer

Dokumentene inneholder også et referat fra et intervju hvor Guiffre blir spurt om Epstein noensinne skrøt av hvor gamle de han hadde hatt sex med var.

– Ja, det gjorde han hele tiden. Det verste tilfellet jeg var vitne til, var en gang da han skrøt av å ha få flydd inn noen pene tolvåringer fra Frankrike til sin egen bursdag. Det var en bursdagsgave fra en av vennene hans, svarte Guiffre.

Samtidig ble hun spurt om hun trodde at prins Andrew ville ha informasjon om hvem som finansierte salget av tolvåringene.

– Han ville ha visst om store deler av sannheten, svarte Guiffre i intervjuet.

Tvang jente til å ha sex med prins

I dokumentene hevdes det også at Jeffrey Epstein tvang en mindreårig jente til å ha sex med prins Andrew, slik at Jeffrey Epstein ville ha informasjon som han kunne bruke til å utpresse prinsen.

Jenta skal ha blitt tvunget til å ha sex med prinsen ved tre anledninger, hvorav to av dem fant sted i Maxwells leiligheter henholdsvis i London og i New York.

Det kommer ikke frem når hendelsene skal ha funnet sted, men jenta ble angivelig først tilnærmet av Maxwell da hun var 15 år gammel, i 1999. Ifølge dokumentene ble hun så holdt som «sex-slave» frem til 2002, hvorpå hun rømte til et annet land.

Prins Andrew har benektet anklagene.

I dokumentene står det at Epstein solgte jenter til mektige mennesker for å bygge relasjoner av «profesjonelle, personlige, politiske og økonomiske» grunner, i tillegg til at Epstein da ville ha informasjon som han kunne bruke til utpressing av disse menneskene.

Personlige meldinger

Dokumentene inneholdt også referater fra en personlig e-postutveksling mellom Maxwell og Epstein.

I en av de personlige e-postene skrev Epstein til Maxwell 25. januar 2015:

«Du har ikke gjort noe galt, og jeg vil oppfordre deg til å begynne å oppføre deg som det. Gå ut, hold hodet hevet, ikke oppfør deg som en domfelt på rømmen. Gå på fester, prøv å håndtere dette».

Disse e-postene er altså en motsigelse av Maxwells advokaters påstander om at hun ikke hadde hatt noen form for kontakt med Epstein på over ti år, et argument som advokatene brukte da de søkte om hennes løslatelse.

Ville blokkere tilgangen

Maxwells advokater har prøvd å hindre at dokumentene ble gjort tilgjengelige, da de mente at de inneholdt ekstremt personlig og konfidensiell informasjon, som kunne bli misbrukt av mediene.

Men under et rettsmøte 23. juli sa dommer Loretta Preska at dokumentene kunne gjøres tilgjengelig, da en føderal rett i Manhattan hadde bestemt at det ikke forelå gyldig grunn til at dokumentene skulle bli tilbakeholdt.

– I 2019 ble det sagt i en føderal rett at disse opplysningene burde behandles med en ekstrem varsomhet. Disse anklagene er ikke det samme som faktaopplysninger, de er usanne, sa en venn av prins Andrew om dokumentene, ifølge The Guardian.

Fengslet

Maxwell sitter fengslet i Brooklyn. Hun ble pågrepet 2. juli, etter at hun holdt seg skjult på en eiendom i New Hampshire i flere måneder.

Hun er siktet for å lokket mindreårige jenter i hendene på Epstein, som ble funnet død på fengselscellen sin i august i fjor.

Rettssaken mot Maxwell skal starte i juli 2021.