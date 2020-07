Innrømmer å ha vært involvert i drapet på mer enn 50 taxisjåfører

I et halvt år var Devender Sharma på rømmen fra fengsel. Så innrømmet han drapet på mer enn 50 taxisjåfører.

Likene til taxisjåførene dumpet Sharma i en kanal full av krokodiller.

Sharma ble dømt for å ha drept opp til sju taxisjåfører mellom 2002 og 2004, og fikk livstid i fengsel. Etter 16 år bak murene fikk 62-åringen innvilget en kort prøveløslatelse på 20 dager i januar, men han returnerte ikke til fengselet da han skulle, ifølge indisk politi.

Onsdag, seks måneder etter han forsvant, arresterte indisk politi Sharma i hovedstaden Dehli. Der bodde han sammen med en enke han hadde giftet seg med i løpet av tiden på rømmen.

Sharma innrømmet å ha brutt vilkårene for prøveløslatelsen og at han ikke planla å returnere til fengselet, skriver CNN.

Kom med nye detaljer

Ifølge politiet hadde Sharma mye på hjertet da de arresterte han onsdag. 62-åringen er utdannet innen tradisjonell indisk medisin, og drev en klinikk ved et sykehus i byen Rajasthan mellom 1984 og 1995.

Etter å ha tapt penger i pengesvindel ble Sharma involvert i salget av falske gassbeholdere. Etter hvert ble han involvert i ulovlige nyretransplantasjoner, og det var i forbindelse med dette han ble arrestert i 2004. Sharma innrømmet å ha vært involvert i mer enn 125 slike transplantasjoner, der han tjente mellom 60.000 og 85.000 kroner per transplantasjon.

Drepte taxisjåfører

Sharma stoppet ikke med nyretransplantasjoner, og fortalte politiet at han var involvert ytterligere kriminell aktivitet. Massemorderen var del av et kriminelt nettverk som bestilte taxier og fikk de til å kjøre til øde steder, før de drepte sjåførene og solgte bilene. Likene dumpet de i en kanal full av krokodiller, slik at likene aldri ble funnet.

62-åringen har nå innrømmet å være hjernen bak drapet på mer enn 50 taxisjåfører. Likevel er han kun dømt for en håndfull av disse, ifølge politiet. Ifølge Dhaka Tribune innrømmer Sharma at han mistet tellingen, og politiet tror han kan ha vært involvert i mer enn 100 drap.

Ifølge lokale medier var Sharma iferd med drepe en sjåfør da han ble pågrepet for første gang 2008.