Norsk regissør laget kortfilm med City-stjernene om en fremtid uten fotball

«En verden uten vann er en verden uten fotball».

Det er budskapet i den ferske kortfilmen «The end of football» som presenteres av den amerikanske vannteknologi-leverandøren Xylem Inc. i samarbeid med storklubben Manchester City.

Filmen følger en liten jentes reise som Manchester City-fan, og er plassert fra hun først får være barnevenn på City-kamp i 2020 til et 2045 der tørke er storklubbens verste motstander og hun som mor har med sin egen sønn på kamp. 25 år frem i tid er verden i total mangel på vann, og det kommer tydelig frem hvilke følger dette kan få også for fotballen.

– Jeg synes det er flott at et lag som Manchester City engasjerer seg slik for en sånn sak. Det er små ting man kan gjøre selv for å redde fotballen. Som for eksempel å skru av kranen når du pusser tenner, eller ikke kjøre en halvfull vaskemaskin, men vente til den er full, sier Roar Uthaug til TV 2.

Suksessrik regissør: – En veldig viktig sak

Nordmannen - kjent blant annet for suksessfilmene Fritt Vilt (2006), Bølgen (2015) og Tomb Raider (2018) og flere reklamefilmer - er regissør på reklamefilmen som ble sluppet denne uken.

– Det som trakk meg til prosjektet var det viktige budskapet og den viktige saken, i tillegg til det spennende manuset. Ofte er reklamefilmer 30-45 sekunder, men her har vi fått lage tre minutter. Og dette er en veldig viktig sak som er viktig å sette fokus på, sier regissøren.

De siste tallene fra FN estimerer at nesten fem milliarder mennesker kan komme til å leve i områder med knapphet på vann i 2050, og det britiske miljøvernbyrået forteller at deler av Storbritannia kan være uten vann i 2045 grunnet økt etterspørsel, aldrende infrastruktur og klimaendringer.

STOR STJERNE: Uthaug, her sammen med sin samboer Ingrid Lykkeslet Strømskag, på den røde løperen i forbindelse med den europeiske premieren på Tomb Raider i London i 2018. Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP

Filmet før korona-avbrekket: – Gav det en ny mening

Filmen, som blant annet har Etihad Stadium som kulisse og Phil Foden som manager for City, ble spilt inn i begynnelsen av 2020, før koronaviruset satte sitt preg også på fotballverdenen i det virkelige liv, men det er påfallende å se likhetene og å bli påminnet hvor sårbar vår verden egentlig er.

Uthaug forteller om et etterarbeid som har foregått via zoom og skype parallelt med nedstengingen av fotballen og faktiske tomme tribuner på blant annet Etihad. Det at fotballen faktisk stanset også på ordentlig, fikk regissøren til å tenke.

– Det gav det jo en ny mening. Plutselig ble det veldig aktuelt.

– Tror du de tomme tribunene i virkeligheten er med på å forsterke budskapet i filmen?

– Det tror jeg helt sikkert det er for alle supporterne som sitter der ut og kunne ønske at de var på tribunen. Det å se en film om slutten på fotballen tror jeg nok kan være ekstra sterkt, sier 46-åringen.

FREMTIDEN? Slik har filmskaperne portrettert nåværende City-unggutt Phil Foden i 2045. Foto: Manchester City/Xylem

– Man blir litt ydmyk

Selv om han har han laget reklamefilmer med norske profiler som Olaf Tufte og Emil Hegle Svendsen, og ifølge seg selv ikke er veldig sportsinteressert, innrømmer han at det var stort å spille inn film innenfor portene på den mektige Premier League-arenaen.

INNENFOR PORTENE: Roar Uthaug på opptak på Etihad Stadium. Foto: Privat

– Det var utrolig stort å gå inn på Etihad Stadium og se hvor svært det er. Da vet du også hvor viktig det er for så mange mennesker, så man blir litt ydmyk overfor det, forteller regissøren.

Blant de medvirkende i filmen er City-stjernen Phil Foden og Oleksandr Zintsjenko, samt Leroy Sané som nå etter sesongen forsvinner til Bayern München.

– Det var utrolig gøy å jobbe med klubben. Tribunene var tomme, og publikum er lagt på i etterarbeidet, men vi hadde vel 100 statister. Og så var det strenge regler på Etihad, som at vi ikke skulle tråkke på gresset og holde oss til siden, humrer Uthaug.

TV 2-ekspert: – Skremmende

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har sett filmen, og er blant dem som virkelig ser på den som en øyeåpner.

– Det er jo skremmende når man tenker på virkeligheten, spesielt når man tar med i betrakningen at den ble laget før dette koronaviruset faktisk gjorde slik at det ble en stans på all fotball. Budskapet de kommer med er også enkelt: Tenk over hva du gjør, så kan du være med på å skape en bedre verden. Det burde nok flere gjøre oftere, sier TV 2s ekspert.

PS! På Manchester Citys hjemmesider finner man også en «water hero playbook», som er nedlastbar og kan benyttes i hverdagen for å skape en mer bærekraftig verden.

– Nå er det viktigere enn noen gang å beskytte fremtiden vår ved å ta enkle steg og bruke vann mer bærekraftig, er budskapet fra skaperne.